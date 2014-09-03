《汇市简讯》美元/日圆月线图值得观察

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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* 美元/日圆经多个月整固，守住近101长期结构性水准--偏多
* 目前升势正重新测试1月2日高位--上方停止单将激发更多涨势
* 109日圆上方的长期趋势线是未来几个月的目标
* 动量指标显示，在1月2日高点105.45下方停住的时间或许不会太久
* 图表：link.reuters.com/pet72w (完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。