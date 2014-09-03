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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:43 BJT

《汇市简讯》美元/日圆月线图值得观察

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* 美元/日圆经多个月整固，守住近101长期结构性水准--偏多

* 目前升势正重新测试1月2日高位--上方停止单将激发更多涨势

* 109日圆上方的长期趋势线是未来几个月的目标

* 动量指标显示，在1月2日高点105.45下方停住的时间或许不会太久

* 图表：link.reuters.com/pet72w (完)

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