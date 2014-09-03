版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:44 BJT

《汇市简讯》新西兰元/日圆料受日本投资者需求支撑

0031GMT

* 日本投资者需求料支撑新西兰元/日圆

* 新西兰元/日圆隔夜升至87.59，尽管在美元全面走强推低新西兰元/美元

* 亚洲盘初在87.27-46仍有良好买需

* 阻力在100日移动均线切入位87.71，支撑在87.00-05，87.03为一目均衡转换线

* 小时图显示新西兰元/日圆守在略高于87.06-28的云区，云区将上移。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐