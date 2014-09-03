《汇市简讯》新西兰元/日圆料受日本投资者需求支撑

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 日本投资者需求料支撑新西兰元/日圆
* 新西兰元/日圆隔夜升至87.59，尽管在美元全面走强推低新西兰元/美元
* 亚洲盘初在87.27-46仍有良好买需
* 阻力在100日移动均线切入位87.71，支撑在87.00-05，87.03为一目均衡转换线
* 小时图显示新西兰元/日圆守在略高于87.06-28的云区，云区将上移。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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