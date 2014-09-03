韩国汇市：韩国当局正密切关注汇市走势--企划财政部官员

路透首尔9月3日 - 韩国企划财政部次官Joo Hyung-hwang周三表示，汇市的稳定非常重要，当局正密切关注市场。此番话隐含对韩元快速升值的示警。

Joo在和其他资深财经官员的会议上并称，当局亦密切关注日圆/韩元汇率的走势。

在日圆趋弱之际，韩元兑美元一直升值，推助韩元兑日圆也大幅攀升。(完)

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