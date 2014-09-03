韩国汇市：韩国当局正密切关注汇市走势--企划财政部官员

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透首尔9月3日 - 韩国企划财政部次官Joo Hyung-hwang周三表示，汇市的稳定非常重要，当局正密切关注市场。此番话隐含对韩元快速升值的示警。
Joo在和其他资深财经官员的会议上并称，当局亦密切关注日圆/韩元汇率的走势。
在日圆趋弱之际，韩元兑美元一直升值，推助韩元兑日圆也大幅攀升。(完)
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“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。