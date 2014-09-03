中港个股：国内首个“伟哥”同类仿制药产品获批，白云山抢得头筹

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透北京9月3日 - 中国中成药生产商--广州白云山医药集团股份有限公司 周三公告称，其申报的以“金戈”为商品名的“枸橼酸西地那非”原料药和片剂的生产注册批件的申请已获得国家有关部门批准，将早日实现该产品的生产上市。
另据上海证券报今日报导，白云山也是国内第一家获得“伟哥”(Viagra)同类仿制药生产审批的药企。
公告显示，该公司于周二取得了国家食品药品监督管理总局核发的“枸橼酸西地那非”和“枸橼酸西地那非片”的《药品补充申请批件》。
广药集团董事长李楚源此前在微博上表示，“金戈”即为白云山“伟哥”，属国家一类新药。此产品是广药白云山的重大科技创新，也是白云山大南药从市场创新向科技创新转型升级的标志。
白云山A股周二收报27元人民币，过去一个月累计下跌1.9%。（完）
欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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