中港个股：国内首个“伟哥”同类仿制药产品获批，白云山抢得头筹

路透北京9月3日 - 中国中成药生产商--广州白云山医药集团股份有限公司 周三公告称，其申报的以“金戈”为商品名的“枸橼酸西地那非”原料药和片剂的生产注册批件的申请已获得国家有关部门批准，将早日实现该产品的生产上市。

另据上海证券报今日报导，白云山也是国内第一家获得“伟哥”(Viagra)同类仿制药生产审批的药企。

公告显示，该公司于周二取得了国家食品药品监督管理总局核发的“枸橼酸西地那非”和“枸橼酸西地那非片”的《药品补充申请批件》。

广药集团董事长李楚源此前在微博上表示，“金戈”即为白云山“伟哥”，属国家一类新药。此产品是广药白云山的重大科技创新，也是白云山大南药从市场创新向科技创新转型升级的标志。

白云山A股周二收报27元人民币，过去一个月累计下跌1.9%。（完）

欲了解公告详情，请点选 here (发稿 张晓翀；审校 张喜良)