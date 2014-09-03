《全球重要经济事件一览表》--9月3日-9月10日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月3日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布褐皮书。(1800)

华盛顿--美联储召开会议，讨论在美国实施量化流动性要求的最终规则等。(1430)

苏黎世--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至9月4日)。

法兰克福--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说，主题为“倒数计时至11月：欧洲监管政策准备起飞”。(0930)

阿得雷德--澳洲央行总裁史蒂文斯发表演说。(0320)

东京--日本央行货币政策委员会会议。(至9月4日)

渥太华--加拿大央行宣布指标利率。

9月4日(四)

美国匹兹堡--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在匹兹堡经济俱乐部午餐会上发表讲话。(1545)

伦敦--秘鲁央行总裁Julio Velarde在一活动上就货币政策和宏观经济稳定发表讲话，此活动旨在促进对秘鲁的投资。

纽约--美联储理事鲍威尔在纽约市货币市场从业人员协会宴会上发表讲话。(2215)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，随后宣布利率决议并召开新闻发布会。

伦敦--英国央行公布利率决定。

9月5日(五)

达拉斯--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在美国印度商会发表讲话。(0015)

波士顿--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在新罕布什尔和佛蒙特州银行家协会年会上发表讲话。(1945)

美国赫勒纳--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔出席“与柯薛拉柯塔总裁一起参加市政厅论坛”活动。(0100)

意大利切尔诺比奥--在第40届“世界、欧洲和意大利情报”年度论坛中，欧洲央行执委普雷特出席“经济展望”的小组讨论。(0900)

9月6日(六)

美国阿米莉亚岛--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在宾夕法尼亚社区银行家协会(Pennsylvania Association of Community Bankers)第137届年度会议上就经济前景发表讲话。(1415)

9月8日(一)

暂无重要经济事件预告。

9月9日(二)

伦敦--英国央行首席经济学家霍尔丹在商业经济学家协会上发表演讲，主题“付出之后，我们获得的回报有多少”。(1700)

东京--日本央行公布8月政策会议记录(2350)。

9月10日(三)

日本金泽--日本央行副总裁岩田规久男在新闻发布会上发表讲话。(0500)

法兰克福--欧洲央行执委会成员莫尔许和德国央行副总裁Claudia Buch在德国时代周报举行的会议上发表关于银行业监管的讲话。(1400)

意大利米兰--欧洲金融界智囊团(Eurofi)2014年金融论坛，主题为“在当前欧盟经济及监管环境下重振增长”(至9月12日)。发言嘉宾包括欧洲央行总裁德拉吉、德国央行委员Andreas Dombret、国际货币基金组织(IMF)欧洲部副主管Paul Mathias Thomsen、西班牙央行总裁林德、法国央行总裁诺亚、欧洲央行执委劳滕施莱格，以及欧洲央行执委科尔等。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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