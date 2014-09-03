中国企业：上海文广资产重组大局已定，百视通与东方明珠将合并--报载

路透北京9月3日 - 本地媒体上海证券报周三报导称，上海文广(SMG)重大资产重组大局已定，除拟将百视通 、东方明珠 公司合二为一外，尚世影业、东方购物等文广旗下诸多优质资产亦将注入，A股首家千亿级文化传媒上市公司即将诞生。、

报导指出，百视通和东方明珠的盈利能力在A股文化传媒类上市公司中已是鹤立鸡群，上半年财报显示，两公司净利润合并就已达9.95亿元人民币，按惯例全年合并应该超过20亿。

而文广旗下具备注入上市公司条件的优质资产在国内文化传媒企业中也首屈一指。去年才引入弘毅投资的尚世影业有望率先注入。

资料显示，成立仅三年多的尚世影业是国内首批转企改制的国有影视企业。公司业务除影视剧投资制作和引进发行外，涉足整合广告营销、演艺经纪、衍生业务等众多领域。2013年净利润超过8,000万，2014年有望破亿。

此外，SMG旗下炫动传播、东方娱乐、东方广播等传统广播电视业务也潜力不小。不过上证报引述分析师估计，此部分资产盈利能力目前在10亿元左右，但因政策因素，短期暂难注入。(完)