港报财经评论：外围经济减速碍中国放水--信报9月3日

外围经济减速碍中国放水/习广思

环球股市升近历史高位，美股强势，股市年中整固居多，醒目钱往往走在最前，近期汇市及债市成为焦点并非毫无原因。欧罗续跌，投资者等待着周四欧洲央行议息。日圆积弱多时，近日跌近5年低位；相反，美汇指数升至83水平。美元转强来自两股力量，一是美国经济改善；二是其他经济体转弱。美债及美元的走势正反映着发达国家货币政策的差异。

美元回升，以上提的两个因素都存在，但哪个因素影响力较大？美国经济有增长，而且较欧洲、日本强，但经济师罗奇说，世界经济增长放慢，美国只有1%增长（上半年增长1.1%），已经领导全球，日本及欧洲加起来不会超过0.3%。虽然有增长好过无增长，但减速情况令人担心，因为低速增长，将令世界经济无法承受任何冲击。

市场对环球经济前景趋向悲观，或者是推动美汇转强的主要原因。中金报告指出，美元升值原因之一是全球经济下滑，典形例子是1997年亚洲金融危机及2008年金融海啸时期。如果把金融危机因素包括在内，过去20年美元升值与全球经济有负相关系数。经济转弱及避险因素导致美汇上涨，强美元背后不一定是强经济，反而是世界经济转弱。

中金想指出的是，美汇指数转强，或会通过资金流动因素影响中国货币政策。中金指出，美汇转强一般会令商品价格下跌，对输入大宗商品的中国来说，影响未必很大；但对资本账户的影响较为明显，增加资本流出的压力。有分析员指出，世界经济减速的话，一方面拖低中国外需。再者，美元强势令资金流出的话，将对中国经济产生紧缩条件。两者最终令中国进一步放宽货币政策。

《中国证券报》亦有类似论调，美元持续强势可能增加中国经济下行风险，如果美元转强，伴随着全球风险偏好下降，可能加剧中国内地房地产市场的调整，以及企业去杠杆的压力。事实上，近期内房松绑声音未停过，杭州限购令松绑之余，亦有传广州多间银行下调首套房贷利率，部分外资银行更推出折扣优惠。(B02)

苏格兰公投，英镑脚软/苏子

据调查显示，47%受访者支持苏格兰独立，使英镑兑美元昨显着下挫，曾跌破上周1.6525美元低位，幸触及1.6513美元低位便已成功回稳，暂未见沽盘推低至1.65美元关口以下。

因苏格兰将于本月18日举行公投，故有结果前，相信英镑汇价仍面对较严峻沽压，故1.65美元心理关口是岌岌可危，稍后进一步破关而下及考验20天保历加通道1.6467美元底部支持的可能性不容忽视。留意此支持刚好与3月1.6461美元低位相若，倘汇价失守上述底部支持后，可迅即跌至3月低位以下波动及收市，料随后将朝去年7月1.4809美元低位升至今年7月1.7191高位38.2%调整目标迈进。短线除非汇价有力突破本周初1.6644美元高位收市，否则宜顺势而行，逢高沽英镑兑美元。

踏入本周，美元走势升温，美汇指数昨低位82.75，已企稳上周82.75高位及升至20周保历加通道顶部支持线82.41以上，反映美汇指数升势已进入单边升市，投资者若入市博美元超买调整，亦仅属小利。若美汇指数短线可突破去年7月84.75高位跌至今年5月78.91低位的76.4%反弹目标83.37，料美元强势将更明显，故投资者宜顺着美元形成的升势建长仓，并沽走弱势的欧罗及日圆。

美元兑日圆已突破上周104.43日圆高位阻力，破位后迅即升至104.7日圆水平以上，反映上升动力强劲。如昨晚成功以大阳烛高收，宜采单边市顺势追入。(B08)

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