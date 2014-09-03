版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:56 BJT

台湾证券：企业首次公开发行案将委证交所及柜买中心审理，加速效率

路透台北9月3日 - 台湾金管会指出，将委托证交所及柜买中心审查境内外企业首次办理股票公开发行(IPO)及初次上市(柜)前现金增资等申报案件。预料这可加速企业上市柜的审查速度。

此外，金管会也同意台湾的上市柜公司可以已发行股份总数10%的范围内，采上限总额方式申报参与发行于海外店头市场交易的非筹资型存托凭证，不过内部人除外。

金管会也表示，上市柜公司在会申报前，除应取具中央银行同意函外，并应经证交所或柜买中心的同意。

台湾股市 周二收挫逾1%，跌幅居主要亚洲股市之冠。分析师指出，受累于苹果 概念股涨多获利了结卖压，台股大盘指数重挫逾百点失守9,400点大关。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐