芝加哥期市：美国小麦期货续跌，受累于乌克兰供应忧虑缓解

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
11月大豆期货 跌0.48%，报每蒲式耳10.27美元，周二收高0.8%。
欧盟考虑禁止在欧盟市场上筹资的企业范围将从俄罗斯国有银行扩大至所有国有企业。黑海地区粮食出口集散地乌克兰相对平静。
路透调查分析师预计，美国农业部将把作物生长状况评级维持在约20年最高水平。
大宗商品经纪商INTL FCStone Inc 周二表示，其将美国2014年玉米产量预估上调至145.95亿蒲式耳，上次月报时预估为144.55亿蒲式耳。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 552.50 -2.50 -0.45% -1.95% 553.42 48
CBOT玉米 362.00 -1.75 -0.48% -0.75% 369.08 39
CBOT大豆 1027.00 -5.00 -0.48% +0.27% 1058.88 39
CBOT稻米 $12.62 $0.01 +0.08% -1.52% $12.92 29
美国原油 $93.11 $0.23 +0.25% -2.97% $97.07 36
汇率
欧元/美元 $1.313 $0.000 +0.00% +0.03%
美元/澳元 0.928 0.001 +0.09% -0.53%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 许娜/于春红; 审校 张若琪/张荻)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。