版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 3日 星期三 09:06 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货续跌，受累于乌克兰供应忧虑缓解

11月大豆期货 跌0.48%，报每蒲式耳10.27美元，周二收高0.8%。

欧盟考虑禁止在欧盟市场上筹资的企业范围将从俄罗斯国有银行扩大至所有国有企业。黑海地区粮食出口集散地乌克兰相对平静。

路透调查分析师预计，美国农业部将把作物生长状况评级维持在约20年最高水平。

大宗商品经纪商INTL FCStone Inc 周二表示，其将美国2014年玉米产量预估上调至145.95亿蒲式耳，上次月报时预估为144.55亿蒲式耳。

-----------------------------------0029GMT----------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 552.50 -2.50 -0.45% -1.95% 553.42 48

CBOT玉米 362.00 -1.75 -0.48% -0.75% 369.08 39

CBOT大豆 1027.00 -5.00 -0.48% +0.27% 1058.88 39

CBOT稻米 $12.62 $0.01 +0.08% -1.52% $12.92 29

美国原油 $93.11 $0.23 +0.25% -2.97% $97.07 36

汇率

欧元/美元 $1.313 $0.000 +0.00% +0.03%

美元/澳元 0.928 0.001 +0.09% -0.53%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 许娜/于春红; 审校 张若琪/张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐