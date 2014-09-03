港报财经评论：九月重防守，选北水威胜--经济日报9月3日

九月重防守，选北水威胜/林瑞芬

9月市况波动难料，投资者选择防守股，除业绩佳的医药股外，盈利能见度高的环保水务股及电力设备系统股也可取。北控水务 已先后发布了中期业绩，同大家详作分析。北控水务上半年多赚38.8%至7.14亿港元，若扣除期权费用，核心业务多赚49%；期内，营业额按年升38.06%至38.16亿港元；毛利按年升44.47%15.96亿港元；毛利率由去年上半年的40%上升至42%。盈利增速，符合市场预期，产能和处理费的增长成推手。

上半年计，公司水处理产能达到1,820万吨/天，同比增长44%；而水处理合同价为每股1.35港元，同比增长27%。上半年来自水处理服务的收入同比增长99.5%至19.3亿港元，收入占总的51%；而为股东应占溢利贡献8.03亿港元，占总的62%。此部分的毛利也比建造业务为高（上半年中国内地污水及再生水处理服务毛利率为65%，而供水毛利率为58%，而建造服务之毛利率只有19%）。

截至8月底公司新增水处理产能已达每天233万吨，较去年底上涨14%，同时产能的扩张超出了公司年初的指引。管理层调升今年新增处理规模的指引至每天300至350万吨。总计，2014年公司水处理产能可望达1,970至2,010万吨，同比增长10至21%。2014年自水处理的收入预计按年增长70%，较前指引40至50%为高，这将推动公司盈利维持一定水平的增长趋势。

另外两项业务水环境治理建造服务及技术服务，上半年收入占总的分别为47%及2%，而股东应占溢利贡献分别占比33%及5%。建造服务上半年收入只增长2.5%至17.8亿港元，但引述麦格理报告指公司管理层预计今年全年收入增长可达35至40%，下半年度有能力大幅追涨。

据申银万国预计全年来自建造服务的收入，将可达40亿港元。上半年，集团的资本开支共23.8亿港元，全年维持80亿港元的目标。中期而言，由于超过一半的污水处理产能及自来水供应项目仍在地方政府手上，在中国要求地方政府要为环保负责下，仍有大量空间从地方政府中取得项目，也有很多机会为相关设施进行技术改造工程。今年下半年，公司就计划提升水处理标准为每日40至50吨，完成技术提升后，预计水处理合同价格可上升40%。(B05)

净息差受压，内银续整固/余少文

A股昨日走高，可惜国企指数偏软，内银股失色是大市未能跟随A股的原因之一。内银股下半年净息差压力未减，调整是主调，可继续候低吸高息内银股。中国内地股市上扬，撑住国企指数由下跌149点转为倒升收场，全日升7点，收报10,966点，成交额增加至135亿港元，并有63%主板H股随大市上升；而红筹指数升34点或0.7%，收报4,852点，成交额89亿，主要是电讯股回勇推高指数。

中国内地媒体指银行不良资产压力上升、存款大幅流失和监管趋紧，对商业银行信贷投放力度影响明显，故8月新增贷款或只有7,000亿人民币左右，甚至乎会低于预期。虽然7,000亿人民币新增贷款远高于7月份的3,852亿人民币，但今年7月数字是特别偏低，撇除7月数字，7,000亿人民币会是今年最少的一个月份，也会少于去年同期10%，或对内银股净利息收入带来影响。

其实，十三家内银股上半年盈利增长由5.6%至25.8%不等，当中八家的半年盈利录得双位数增长，增长最大是哈尔滨银行 ，增长最少是交通银行 ；而十三行合计盈利6,133亿人民币，同比增长9.7%，最赚钱内银股仍然是工、建、农、中四大行，四行合计盈利4,725亿人民币，占十三行的77%，工、建、农三行盈利都超过1,000亿人民币，整体表现尚算不俗。

由于内银股上半年都出现不良贷款“双升”问题，会是内银股信贷“手紧”的原因，也会令内银股盈利增长受压，如建设银行 董事长王洪章承认银行逾期贷款压力较大。由于中国内地经济放缓影响，部分客户资金紧张，房地产及钢贸等行业问题浮现，都会增加坏帐，故不良贷款在下半年仍会上升。

与此同时，经济复苏力度不足，工业成品库存上升，消化库存需时等，亦会影响中长期贷款下降，投资者都会估到内银股未来业绩会受影响。另一个影响净利息收入是净息差，有八家内银股上半年净息差较去年上升，在可比的数据下又有四家第二季净息差较第一季上升，跟市场对内银股净息差在利率市场化下收窄的预期不符，是内银股整体盈利增长达到高单位数的原因之一。而内银股净息差上升，除了是银行的议价能力上升外，更主要是债券投资收益率有明显提高。(B06)

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