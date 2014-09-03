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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 08:58 BJT

《汇市简讯》英镑/日圆获支撑，暂未受苏格兰公投议题影响

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* 日圆普遍走软，支撑英镑/日圆

* 但苏格兰独立公投议题发酵，可能使英镑/日圆上档受抑，尽管这个话题促使英镑/美元有相当大幅度的下挫

* 英镑/日圆云区在172.42-173.62，上日短暂升至云区上方

* 一目均衡转换线在172.76，100日移动均线切入位172.42，一目均衡基准线172.28，均持平

* 关注近期涨势的盘整，只要日圆维持弱势，英镑/日圆下档有限 (完)

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