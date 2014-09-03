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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:07 BJT

全球金市：现货金在两个半月低位附近徘徊，受累于美元上涨

美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，并且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二的黄金持仓量减少1.8吨，至793.20吨。

乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势未能对金价构成支撑，因美元走强盖过了避险买需的影响。

实货市场方面，印度最大黄金炼厂的负责人表示，该国黄金进口及溢价将可能在今年剩余时间猛增，因用于节日和结婚旺季的买需增加。(完)

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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/白云)
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