全球金市：现货金在两个半月低位附近徘徊，受累于美元上涨

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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美国8月制造业扩张速度触及近三年半高点，并且7月建筑支出强势反弹，表明经济以稳固的根基进入第三季。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二的黄金持仓量减少1.8吨，至793.20吨。
乌克兰和中东地区的地缘政治紧张局势未能对金价构成支撑，因美元走强盖过了避险买需的影响。
实货市场方面，印度最大黄金炼厂的负责人表示，该国黄金进口及溢价将可能在今年剩余时间猛增，因用于节日和结婚旺季的买需增加。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/白云)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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