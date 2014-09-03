《台湾重要政经日程》--9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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===================今日重要政经消息=============================
9/3(三)
--10:00 第四届两岸产业合作论坛。
--13:30 民进党中常会。
--14:00 大陆投资经验交流研讨会。
--15:00 国民党中常会。
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9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--12:00 央行标售364天期存单，金额预计为1,200亿台币。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节金融市场休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/12(五)
--12:00 央行标售两年期存单，金额预计为200亿台币。
9/22(一)
-- 8:30 主计总处公布8月季调失业率，上月为3.95%。
--16:00 经济部公布8月外销订单，上月年增率为5.7%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
--16:00 经济部公布8月工业生产指数，上月年增率为6.08%。
9/25(四)
-- 央行召开第三季全体理监事会议。
--16:10 央行公布8月M2年增率，上月为年增5.63%。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选