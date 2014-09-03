香港个股：中国太平发行永续次级资本证券，本金总额6亿美元

路透香港9月3日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周三公布，落实发行永续次级资本证券，本金总额6亿美元。

该公司于联交所的声明称，是次筹资所得款项净额将用于一般企业用途。

该证券的发行价为本金额的100%，每半年分派一次，自发行日起至2019年9月10日期间按每年5.45%计，已申请在联交所上市。

汇丰 、渣打 、建银国际以及太平融资负责本次发行安排。

中国太平为香港红筹公司，业务涵盖寿险、产险及再保险，并分布于中国内地、香港及海外。其于今年上半年录得净利19.3亿港元，同比增长1.8倍；毛承保保费653亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)