香港个股：中国太平发行永续次级资本证券，本金总额6亿美元

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港9月3日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 周三公布，落实发行永续次级资本证券，本金总额6亿美元。
该公司于联交所的声明称，是次筹资所得款项净额将用于一般企业用途。
该证券的发行价为本金额的100%，每半年分派一次，自发行日起至2019年9月10日期间按每年5.45%计，已申请在联交所上市。
汇丰 、渣打 、建银国际以及太平融资负责本次发行安排。
中国太平为香港红筹公司，业务涵盖寿险、产险及再保险，并分布于中国内地、香港及海外。其于今年上半年录得净利19.3亿港元，同比增长1.8倍；毛承保保费653亿港元。（完）
(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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