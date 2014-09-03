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市场报道 | 2014年 9月 3日 星期三 09:28 BJT

欧元区金融：欧央行评估需显示银行业有巨大资本需求才可信--调查

路透9月2日 - 根据高盛(Goldman Sachs)针对大型机构投资者的一项调查，欧洲央行具里程碑意义的银行业评估要显示，欧洲银行业的资本需求为510亿欧元(约合669.8亿美元)，才比较可信。

高盛这项面向全球125家机构投资者的调查还发现，料将有九家银行无法通过评估，最可能出现资本短缺问题的是意大利、德国和奥地利银行业。

投资者平均预期的资本需求，较高盛2013年10月的调查高出230亿欧元。调查发现，欧洲央行的评估在投资者眼中的可信度自那以来有所提升。

欧洲央行正在检查银行业者是否正确认列了亏损。此举是为了终结金融危机爆发六年以来，人们对欧元区银行业资产负债状况持续不断的怀疑。检查结果料将于10月17日左右公布。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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