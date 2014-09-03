《中国报摘》--其他报纸重要消息9月3日

**上海证券报**

--中国工商银行 等四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到了1,100多亿元，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2,500亿元，但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿元左右。

--白云山 最新公告称，获国产伟哥首张生产批件，白云山由此成为国内第一家获得“伟哥”同类仿制药生产审批的药企。

--数据显示，今年前八月，新成立的公募基金规模仅为2,134.38亿，创2009年以来同期最低水平，其中股票型基金和混合型基金合计吸金1,152亿，亦为近6年新低。

--中国企业联合会、中国企业家协会昨日在重庆发布2014中国企业500强榜单，中石化 以2013年营业收入29,450.7亿元连续10年问鼎，榜单入围门槛首次突破200亿元，达到228.6亿元。

**证券时报**

--中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春表示，国家对石墨烯产业非常重视，今年年内有望出台石墨烯产业综合规划，将涉及产业基金、科技创新、基础研究、产业布局、国际合作等多方面。

--昨日，北京市文化科技融资租赁股份有限公司在北京挂牌成立，这是国内首家文化融资租赁公司，将探索以版权类无形资产作为标的物的企业融资模式。目前，该公司已经与建行北京分行等九家银行签订合作协议，共获得授信200亿元人民币。

**21世纪经济报 道**

--交银金融租赁有限责任公司在上海自贸区设立的全资子公司—交银航空航运金融租赁公司将在近期正式开业；既是首家获批开业的金融租赁公司专业子公司，也是首家在自贸区设立的金融租赁公司。

**人民日报**

--昨日，第四届中国—亚欧博览会共建丝绸之路经济带推介会暨重点项目签约仪式，共签订国内经济合作项目203个，比上届博览会增加33个，签约总额2,006.08亿元。(完)