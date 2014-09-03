港报社评：北京对日以直报怨，两国修好亟待考验--信报9月3日

69年前的9月3日，举国欢腾，放假1天，悬旗3日，鸣放礼炮101响，原因是就在这一天，中国抗日和世界反法西斯战争正式落幕。那是1945年，8月15日，日本天皇裕仁透过「玉音放送」宣布无条件投降；8月21日，副总参谋长今井武夫率众飞抵湖南芷江，代表日本向中国陆军参谋长萧毅肃交出侵华日军陆海空兵力分布图，签字接受投降备忘录，史称「芷江受降」。现已退役停泊于夏威夷珍珠港，并且改建成纪念馆的美国战舰密苏里号，甲板上有一片圆形金属牌匾写着：「1945年9月2日，日本对盟军的正式投降书在这里签署，结束了第二次世界大战，当时这艘船在东京湾。」易言之，9月3日是全世界重新踏上和平之路的第一天。

日本首相安倍在邻邦强烈反对和美国施压下，今年8月15日「终战纪念日」没有像去年那样参拜靖国神社，仅仅以供奉祭品代替亲身出席，不久前中日外长更加在东盟与中日韩三国外长会议期间举行非正式会谈，标志着安倍政府正在释出善意，目的是缓和两国紧张关系。因此，中日首脑展开破冰会谈是可以期待的。

尽管中日首脑的破冰会谈可以期待，然而两国修好还待考验。日本传媒近日报道，安倍四月间曾向追悼包括14名被供奉在靖国神社的甲级战犯的二战罪犯的法会致唁，反映其固执的右倾思维并无反省，中日关系的反覆将是常态，假如日本始终不愿意正视历史，中国的以直报怨看来没有限期。(A02)

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