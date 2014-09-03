港报社评：中央忧经济，政策利资金炒A股--经济日报9月3日

中国内地股市昨升至逾一年高位，非因经济数据好，反而是数据差惹憧憬中央出招。A股后劲还看资金尤其内资，在经济阴霾密布，中央势续推微刺激松银根下，间接助A股添资金动力。 港股昨表现呆滞，上证指数却升至近15个月新高，吊诡的是，此非因经济好消息带动，反而受惠坏消息，如前天公布的中国内地制造业采购经理指数（PMI）逊市场预期，昨天更有消息指8月新增贷款亦偏低，市场遂憧憬中央势再出招谷经济，有利A股。 中国内地资金流向，实与中央政策取向有密切关连。国务院总理李克强力倡市场化，未必会如过往的中央领导层般，直接以有形之手力托A股，惟现时中央的政策风向，仍对A股间接有利。 此因中央宏调难手紧，中国内地经济正受内外夹击，中央既忧欧洲等发达国复苏无力，亦忧中国内地楼市跌势持续，故货币政策难再如过去稳中偏紧，反需趋偏松。中央除未有如去年般趁6月银行半年结时制造钱荒，迫银行改革，反续放松银根，过去三周更在公开市场净投放700亿元流动性，以撑经济与楼市。 中央放松政策，主力是撑经济与楼市，并非针对股市，惟中央亦乐见A股沾得好处，一如这几年美国储局般藉宽松货币推高股市，制造财富效应以撑消费、投资。此外搞活A股增股市融资能力，亦为中央稳经济增添活水。 相信不少中国内地投资者对此已心领神会，如中国内地股民新开户数便从年初每周仅六、七万户，增至近月每周十多万户，且中国内地新股除遭股民热捧外，未能成功认购新股的数千亿元解冻资金，不少回流A股，加快昨天A股升势。 中国内地经济的坏消息，对A股而言却可能是好消息。要观察A股能否续升，并助港股打破闷局，就要紧盯中国内地经济数据与中央政策风向，早着先机。(A10)