五矿期货：中国期指多空分歧有增无减

周二大盘放量攀升，期指主力合约由贴水转升水，涨幅大于现指。IF1409合约基差早盘仍贴水近4个基点，午盘伴随指数量价齐升，基差一度恢复升水超8个基点。盘后四合约总持仓在连续两日下降后，忽激增7,341手至17.3万手，增仓数是20个交易日以来最高，同时总持仓也是近两周来最高。结合基差和持仓表现来看，多头增仓主导期指盘面走势。从期指持仓增长率看，期指增仓动能相比前期仍显不足，但自底部回升趋势明显，后市仍需观望。