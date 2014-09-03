五矿期货：中国期指多空分歧有增无减

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自9月3日的《期货日报》：
周二大盘放量攀升，期指主力合约由贴水转升水，涨幅大于现指。IF1409合约基差早盘仍贴水近4个基点，午盘伴随指数量价齐升，基差一度恢复升水超8个基点。盘后四合约总持仓在连续两日下降后，忽激增7,341手至17.3万手，增仓数是20个交易日以来最高，同时总持仓也是近两周来最高。结合基差和持仓表现来看，多头增仓主导期指盘面走势。从期指持仓增长率看，期指增仓动能相比前期仍显不足，但自底部回升趋势明显，后市仍需观望。
昨日IF1410收盘持仓已超万手，按中金所规定公布结算会员持仓成交排名。IF1409、IF1410和IF1412合约前20名席位净空仓合计22,732手，1,409合约和1,412合约合计为21,733手，二者与前值21,941手相差不大。分多空席位来看，当月合约多方增仓力度略大于空方席位，但由于IF1410合约前20名席位持仓仍是净空，因此整体前20名席位净头寸变化并不大。多空持仓比从82.1%上升至82.8%，净空仓占持仓之比从前值14.4%降至13.5%，二者皆是适中水平。虽然周二盘面表现较强，但多空力量之间的平衡并未被打破。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。