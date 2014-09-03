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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:23 BJT

五矿期货：中国期指多空分歧有增无减

以下内容节选自9月3日的《期货日报》：

周二大盘放量攀升，期指主力合约由贴水转升水，涨幅大于现指。IF1409合约基差早盘仍贴水近4个基点，午盘伴随指数量价齐升，基差一度恢复升水超8个基点。盘后四合约总持仓在连续两日下降后，忽激增7,341手至17.3万手，增仓数是20个交易日以来最高，同时总持仓也是近两周来最高。结合基差和持仓表现来看，多头增仓主导期指盘面走势。从期指持仓增长率看，期指增仓动能相比前期仍显不足，但自底部回升趋势明显，后市仍需观望。

昨日IF1410收盘持仓已超万手，按中金所规定公布结算会员持仓成交排名。IF1409、IF1410和IF1412合约前20名席位净空仓合计22,732手，1,409合约和1,412合约合计为21,733手，二者与前值21,941手相差不大。分多空席位来看，当月合约多方增仓力度略大于空方席位，但由于IF1410合约前20名席位持仓仍是净空，因此整体前20名席位净头寸变化并不大。多空持仓比从82.1%上升至82.8%，净空仓占持仓之比从前值14.4%降至13.5%，二者皆是适中水平。虽然周二盘面表现较强，但多空力量之间的平衡并未被打破。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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