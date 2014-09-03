韩国已公布经济指标--2014/9/3

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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经济指标 时 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 +0.6% p +0.9% @-r 9月3日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +1.4% +1.6% -- -- 工业生产(m/m) 7月 +1.1% @-p +2.6% @-r -- -- 失业率 7月 3.4% @ 3.6% @ 9月10日 -- 贸易收支(亿美元) 8月 顺差34 p 顺差24 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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