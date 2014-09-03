港报社评：有条件“袋住先”值得深入探讨--明报9月3日

全国人大常委会通过的普选框架，特首梁振英也表示知道有人不满，觉得与其理想有别，不过，他说「有普选总比没普选好」，言下之意期望市民「袋住先」。市民对人大普选框架的取态，仍然未有民调等数据参考，目前未知市民的接受或抗拒程度；于此混沌之际，有意见提出在一定条件下同意「袋住先」，其中有由市民「守尾门」的想法，主要是候选人须获多于五成选票，才可以当选。这个想法，值得思考和讨论。

「守尾门」符合民主程序也体现港人集体意志全国人大常委会的普选框架，规定提委会组成办法，参选人须获提委会过半提名才可以成为候选人，限制候选人数等3 项规定，当局解说符合少数服从多数的民主程序，反映了提委会的集体意志；市民「守尾门」的想法，候选人得票过半才当选，符合少数服从多数原则，也反映市民的集体意志，并未偏离普选框架的精神。

民主派议员一再声言否决按人大普选框架提出的方案，不乏建制阵营人士对此表示理解，不过，在普选框架刚公布就说要否决，是否操之过急？例如在有条件之下「袋住先」，或许是一条出路。「守尾门」的想法，反映了民间智慧，在具体设计和操作上还需探讨，但是在必然有政治筛选、必然无真正有意义选择的现实下，港人仍然可以发挥选票的最大效用，若有这样的机会，民主派不应轻易置诸不顾。若类如有条件「袋住先」也争取不到，届时否决政改方案，就有更充分理由了。(A04)

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