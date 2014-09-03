港报社评：学生和家长开学要减压--星岛日报9月3日

新学年第二天，即发生中一新生堕楼身亡的不幸事件，再度令人关注港生面对的开学压力。

事件主角得以按照其首选志愿派往寓所附近中学，这所中学注重对学生的关爱多于收生成绩，少年在参加开学前的适应课程时表现正常。有消息指家人禁止他开学玩电子游戏，要他专注学业。如果为这个缘故轻生，实在不值得。

对生命意义感到迷惘，是不少人经历过的青春期现象，大部分人会因为宗教信仰，或者对家人和亲友的责任感，培养出对自杀的免疫能力。至于抑郁和焦虑，往往源于种种压力，调查显示最困扰中学生的问题是学业，其次才是前途和外貌等。

家长感受到压力，容易传染给子女，尤其是比较听话的孩子，看见父母紧张，自己也会紧张。此外，家长在压力下会加倍努力提升子女的学业成绩，要求子女在暑假后收拾游乐心情专注学业，这是正常做法；可是，有家长为此安排子女参加太多的补习活动，几乎完全剥夺子女的游戏时间，则是过犹不及。

不少学生期待开学重返校园生活，部分却觉得焦虑，尤其是由小学升上中学，进入新的环境，无论学习环境、友侪圈子，都要重新适应，有小学高材生升上名校发现一山还有一山高，有小学生被派往不理想的学校而不开心。

对于出现开学负面情绪的子女，家长宜加以开解，也需要自我开解，避免在精神上和实际上过分加重子女的压力，令家庭关系紧张，以及产生揠苗助长的反效果。(A06)

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