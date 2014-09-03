日本已公布经济指标--2014/9/3

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.7% p +1.6% r 9月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 8月 +2.7% +2.8% 9月25日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +3.3% +3.3% 9月25日 -- 工业生产(m/m) 7月 +0.2% p -3.4% r 9月12日 -- 失业率 7月 3.8% @ 3.7% @ 9月29日 -- 贸易收支(亿日圆) 7月 逆差9,640 逆差8,222 9月17日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 7月 -5.9% -3.0% 9月29日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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