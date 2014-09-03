港报社评：遏止滥用法援，环保共同承担--文汇报9月3日

香港环保署通过在石鼓洲兴建焚化炉的计划，长洲居民梁翰伟入禀法院司法覆核挑战政府。梁去年被判败诉，今年成功申请法援后再提出上诉，昨第2次被颁令败诉。事实上，上诉人提出的司法覆核理据，早已被高院全数否定，但却继续申请法律援助上诉，不但浪费公帑，而且令焚化炉工程一拖再拖。法援署在审核有关申请时应更加审慎，防止公帑被滥用。

上诉人提出的三个司法覆核理据，昨日再次被上诉庭否定。上诉庭的判决与早前高院的判决基本一致，说明上诉人提出司法覆核根本缺乏理据，不过是因为自身不满意焚化炉计划，就利用司法程序去阻挠工程，这种做法极不可取。法援目的是确保具合理理据在香港法院提出诉讼或抗辩的人，不会因缺乏经济能力而无法寻求公义。但法援绝不是阻碍环保设施甚至是打击政府施政的工具。法援署理应严格把关，果断拒绝不合理的法援申请。

应该看到，市民都认同一些环保设施如焚化炉、骨灰龛、堆填区等都是社会所急需，但却抗拒在自己居住的地区兴建，这种「别放在我家后园」的思维令到这些设施无处容身。面对关系全港利益的垃圾处理问题，市民应有大局观念，不应不问情由就将有关措施拒诸门外。对于环保代价，社会各界应共同承担，推动各项环保设施的落实。(A06)

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