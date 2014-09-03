《HOME专栏》铜市排山倒海的供应量是否真的到来？

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
**瓶颈**
简单来说，在此同时有许多铜即将冲击精矿市场。
这也就是为什么铜处理及精炼费用在过去一个月左右飙升至每吨约120美元及每磅0.12美元；这个费用是衡量铜市原物料供给松紧的最佳指标。
这个费用数字相当高昂。上一次年度合约价接近此一水准还是2005年的事。
这个费用本身可能有助于解除诸多瓶颈之一，这些瓶颈阻止铜精矿产能升高带来精炼铜供应扩增。
中国铜精矿冶炼产能居世界之冠，然而当地精炼铜实际产出成长在今年放缓，原因在于上半年有许多炼厂进行维护。
下半年展开维护的炼厂减少，加上新成立的炼厂项目及冶炼价格处于历史高档等诱因，应有助于新增的原料加速投入精炼市场。
不过这精炼流程的效率仍将会受到另外一个瓶颈影响，这个瓶颈要获得解决的难度恐怕还要更高。
新一代矿脉的铜精矿品质恐怕不及旧有矿脉。由于杂质较多，势必得要将杂质较多铜精矿与杂质较少的精矿加以调和。
主要的例子是智利国家铜业公司(Codelco)刚在去年投产的Ministro Hales矿脉。该矿脉的精矿含砷量过高，中国炼厂因而不得不调和冶炼，这也是Codelco与Ocean Partners达成协议、先在Ocean Partners的台湾工厂调和之后再卖到中国的原因。
先行调和的要求导致从铜精矿炼制成精炼铜的时间拉长，而这看来将成为未来铜市必经的部分流程，更不用说定价模型中会将把杂质多寡有别的铜精矿做出区隔。
当前关键问题是：这会导致铜精矿炼制成铜的时间拉长多少？
毫无疑问的是，铜精矿供应增加终于出现。处于历史高档的处理费用正诉说着这样的故事。(完) (编译 王丽鑫/徐文焰/许娜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍/朱晓军/艾茂林)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
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