期货日报：鸡蛋现货价格已达季节性高点，大商所期货做空机会来临

以下内容节选自9月3日的《期货日报》：

JD1409合约在7月中旬就创下了5.5元/斤的高点，而现货价格已在临近中秋节前的备货阶段逼近5.3元/斤的高位，由此可见，目前的高价已经反映了当前的供需矛盾。

10-11月是鸡蛋传统的消费淡季，需求量环比8-9月会大幅下降。在过去的6年中，鸡蛋现货价格都会有不同程度的下跌，也印证了这段时期需求不旺的结论。供给方面，预计在产蛋鸡的存栏将在今年三季度见底。根据150天的生长期计算，这些补栏的蛋鸡将在9月进入产蛋期。此外，随着气温开始下降，蛋鸡的产蛋率会较7—8月明显提高，在不增加存栏的情况下，鸡蛋产量或有4%—5%的提高。

从国内鸡蛋周度价格走势来看，鸡蛋价格在年内波动同样呈现出明显的季节性规律，而相对的季节性高点又通常与重大节日集中备货有很大关系。从2014年的现货价格走势来看，依然很符合鸡蛋价格的季节性波动。今年的现货价格已走到了季节性高点的时段，之后的1个半月至2个月将面临季节性回调。(完)

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