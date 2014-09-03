期货日报：鸡蛋现货价格已达季节性高点，大商所期货做空机会来临

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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以下内容节选自9月3日的《期货日报》：
JD1409合约在7月中旬就创下了5.5元/斤的高点，而现货价格已在临近中秋节前的备货阶段逼近5.3元/斤的高位，由此可见，目前的高价已经反映了当前的供需矛盾。
10-11月是鸡蛋传统的消费淡季，需求量环比8-9月会大幅下降。在过去的6年中，鸡蛋现货价格都会有不同程度的下跌，也印证了这段时期需求不旺的结论。供给方面，预计在产蛋鸡的存栏将在今年三季度见底。根据150天的生长期计算，这些补栏的蛋鸡将在9月进入产蛋期。此外，随着气温开始下降，蛋鸡的产蛋率会较7—8月明显提高，在不增加存栏的情况下，鸡蛋产量或有4%—5%的提高。
从国内鸡蛋周度价格走势来看，鸡蛋价格在年内波动同样呈现出明显的季节性规律，而相对的季节性高点又通常与重大节日集中备货有很大关系。从2014年的现货价格走势来看，依然很符合鸡蛋价格的季节性波动。今年的现货价格已走到了季节性高点的时段，之后的1个半月至2个月将面临季节性回调。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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