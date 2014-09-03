《路透晚报》--9月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》8月通胀料小幅回落投资增速略降，经济增长势头疲弱

路透综合逾20家机构预测中值结果显示，中国8月CPI同比涨幅料下滑至2.2%，PPI同比降幅则扩大至1.2%；受高基数及高频数据表现疲弱影响，8月工业增加值同比增速料回落至8.8%；而因房地产投资延续下滑态势且制造业投资底部运行，1-8月固定资产投资增速微降至16.9%。

--《中国数据观测》8月新增贷款料低位反弹，M2同比增速基本稳定

路透调查的22家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预期为7,000亿元。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

--《中国数据观测》8月出口料继续向好、进口增速回正，贸易顺差维持高位

最新路透调查结果显示，受国际航运市场逐步回暖的提振，中国8月份出口有望保持接近两位数的同比增幅，而进口则可能恢复正增长，惟增速较低。受此推动，贸易顺差仍有可能保持约400亿美元的规模。

--中国数据：8月官方非制造业PMI小幅回升，但房地产业活动弱势不改

生产性服务行业表现较活跃提振中国8月官方非制造业采购经理人指数(PMI)小幅回升至54.4，反映非制造业市场活动稳中略升。但房地产业活动继续走低，且此弱势格局短期恐难以改变。

--中国数据：汇丰8月服务业PMI升至17个月高位，新业务大幅反弹

汇丰中国8月服务业PMI自上月的纪录低点强劲反弹，并创下17个月高点，新业务大幅回升带动服务业增长步伐加快。

--中国能源：要控制能源消费总量，建立健全市场化能源价格机制--副总理

中国国务院副总理张高丽称，中国要控制能源消费总量，有效落实节能优先方针，把节能贯穿于经济社会发展全过程和各领域，并建立健全反映市场供求关系的能源价格机制。

--中国政策：强化预算约束清理整顿小金库，部署加快发展体育产业--国务院

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究完善预算管理促进财政收支规范透明的相关意见，开展清理整顿”小金库“的行动，并部署加快发展体育产业、促进体育消费推动大众健身。

--中国政策：海运强国发展战略出炉，将加快兼并重组及发展混合所有制

中国为打造海运强国及帮助行业走出低谷，首次从国家层面发布海运发展战略，明确提出加快企业兼并重组、发展混合所有制、优化船队结构及引导运力有序增长等任务。

--香港数据：8月PMI回落至盛衰分界线以下，外部需求疲弱--汇丰

汇丰香港8月PMI跌至盛衰分界线以下的49.6，终结此前两个月升势。8月私营企业产出量再度下跌，但幅度尚算轻微。

--《分析》反腐风暴后石油巨头扩大支出，油服企业苦尽甘来

中国大型石油企业下半年准备扩大资本支出，在此前的反腐风暴席卷下这些企业压缩了投资，上半年要勒紧裤带过日子的油田服务公司预计将会受益。由于中国政府深化对国企的反腐调查，国有控股的中石油和中石化推迟了上半年的项目投资。在中国，项目招标中往往暗藏贪腐，国企官员收受贿赂，把项目承包给亲戚或朋友开办公司的做法比比皆是。

【金融】

--中港个股：农行称9月和10月都有优先股好的发行窗口--高层

有望抢跑中国首只优先股的中国农业银行高层周二表示，9月和10月都有优先股好的发行窗口，未来还会视情况会考虑在香港发行优先股。

--离岸人民币：中国银行优先股已委任9家承销商，望10月底发行

为避免资本水平滑落至监管警戒线，中国银行筹备境外发行不超过400亿元人民币等值优先股计划，有望在10月底前发行，目前已委任9家机构担任承销商。

--台湾金融:金管会放宽保险业海外投资，不受业主权益40%限额规定

台湾金管会周二表示，将放宽保险业海外投资总额限制，凡专案申请经金管会同意，保险的海内外相关事业投资及大陆参股总额，可不受业主权益40%的现行限额规定。

【固定收益】

--新债招标：中国七年续发国债结果稍高预期，二级偏弱波及投标积极性

中国财政部周三招标的七年期续发国债收益率稍高于此前预期。市场人士表示，早间现券收益率有上行苗头，且较之金融债品种，国债绝对收益偏低，因此一级机构配置积极性并不高，惟部分交易盘博边际动力支撑一定需求。

--中国货币市场：主要回购利率仍走低，资金面维持平稳短期预期偏暖

中国银行间货币市场主要回购利率周三仍现不同程度走低，资金面整体维持平稳。交易员表示，从当前场内情况看，机构对短期流动性前景心态偏暖，但融出跨季末期限品种的意愿一般，说明对月底资金面心有顾虑。

--中国债市动态：现券表现偏弱，受股市上涨及有关信贷传言打压

中国银行间市场周三早盘现券收益率小升。受8月新增信贷可能优于此前所传规模的影响，场内谨慎气氛较浓，且近期股市连续上扬，带动投资者风险偏好上升，相较之下，现券涨跌幅较有限，表现相对暗淡。

--中国债市：信用债估值以小降为主，变化幅度微弱--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三的非金融企业债务融资工具定价估值显示，与周一相比，信用债收益率估值以小降为主，变化幅度微弱，最大跌幅仅为2个基点(bp)。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期走升后陷于胶着，结汇压力有所加重

中国人民币兑美元周三走升，中间价因隔夜美元指数强势续贬并刷新三个月新低。盘间结汇居多，但在6.1450一线成交陷于胶着。交易员指上周购汇主力的几家大行反手结汇，加重短期人民币升值压力。不过央行近来频繁致电各行交易室，询问客盘结购汇情况，银行倾向于理解监管层不愿人民币升值过快。

--离岸人民币：南方东英即将首发由阳光私募为顾问的A股RQFII产品

拥有RQFII额度最多的公司--中国南方东英资产管理公司，目前计划与英国Hermes公司共同发起一款投资A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）公募基金，并首次遴选内地优秀的阳光私募公司担任产品顾问。

--离岸人民币：津联集团三年期点心债以5.2%定价，较指导利率低30基点

天津市驻港窗口公司--津联集团有限公司已成功发行一笔三年期点心债，规模为18亿元人民币，发行票息为5.20%，较初始指导利率5.5%低30基点(bp)。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1%续创15个月新高，后市涨势可能趋缓

中国股市沪综指周三放量收升1%续创15个月新高，A股成交额为近一年最大。分析师指出，短期市场走势强劲，大盘有望冲击2,300点一线，但本轮中级反弹累积已有15%的涨幅，料后市涨势可能趋缓，有效突破2,300点关口仍需政策支持。

--中国证券：资本市场改革措施效果显现，股市运行上有所体现--证监会

近两个月中国A股市场走强，并引发“牛市来了吗”的大讨论。中国证监会新闻发言人邓舸近日表示，资本市场各项改革措施的效果开始逐步显现，同时宏观经济稳中向好，市场流动性比较充裕，融资成本有望下降，激发了市场活力，市场信心有所增强，股市运行也反映了这种变化。

--投行观点：中国房价一年内难见回升，房产信托违约不会大面积蔓延--野村

全球知名投行野村中国地产研究部主管高剑锋周三表示，基于国内房地产库存积压严重，局部地区出现供大于求现象，预计国内房价一年内不会回升。

--中国证券：证监会称正积极努力争取员工持股税收优惠--报载

中国证监会副主席刘新华表示，证监会鼓励上市公司创新思路，有效实施员工持股计划；对市场关注的员工持股税收优惠问题，证监会将进一步与有关部门沟通协调，正在“积极努力争取”。

--香港新股：中国广核集团申请IPO上市，筹资高至20亿美元--IFR

据汤森路透旗下IFR周三报导，中国广核集团已申请在香港首次公开发售（IPO）上市，筹资约20亿美元。

--台股业绩：宏达电8月营收为145.41亿台币，年增10.43%