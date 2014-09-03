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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:34 BJT

光大期货：沪铅有望走强，因基本面好转且流动性增强

以下内容节选自9月3日的《期货日报》：

7月下旬期铅迅速活跃，连续两个交易日涨停，持仓从日均2万手增至最高6万手，成交也现井喷,最高触及19.3万手，而2012-2013年日均成交仅2850手。随着全球经济的复苏，投机资金向工业金属倾斜，铅因基本面较佳成为投机资金追逐的品种之一。下游旺季逐渐趋近以及国内精铅产出持续萎缩，铅价有望走强，随着沪铅对资金吸引力和流动性的增强，铅期货价值发现及风险规避功能有望进一步显现。

产出连续负增长。国内1-7月精铅月均产量35.4万吨，同比减6.3%。需求旺季趋近。今年蓄电池企业持续去库存，随着铅蓄电池需求旺季逐渐临近，预计下游将开始备货。下游企业今年原料库存普遍不高，一旦需求好转，精铅采购将明显改善，而产出恢复则较滞后，供应紧缺促铅价上行。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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