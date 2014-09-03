光大期货：沪铅有望走强，因基本面好转且流动性增强

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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以下内容节选自9月3日的《期货日报》：
7月下旬期铅迅速活跃，连续两个交易日涨停，持仓从日均2万手增至最高6万手，成交也现井喷,最高触及19.3万手，而2012-2013年日均成交仅2850手。随着全球经济的复苏，投机资金向工业金属倾斜，铅因基本面较佳成为投机资金追逐的品种之一。下游旺季逐渐趋近以及国内精铅产出持续萎缩，铅价有望走强，随着沪铅对资金吸引力和流动性的增强，铅期货价值发现及风险规避功能有望进一步显现。
产出连续负增长。国内1-7月精铅月均产量35.4万吨，同比减6.3%。需求旺季趋近。今年蓄电池企业持续去库存，随着铅蓄电池需求旺季逐渐临近，预计下游将开始备货。下游企业今年原料库存普遍不高，一旦需求好转，精铅采购将明显改善，而产出恢复则较滞后，供应紧缺促铅价上行。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。