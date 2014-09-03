光大期货：沪铅有望走强，因基本面好转且流动性增强

7月下旬期铅迅速活跃，连续两个交易日涨停，持仓从日均2万手增至最高6万手，成交也现井喷,最高触及19.3万手，而2012-2013年日均成交仅2850手。随着全球经济的复苏，投机资金向工业金属倾斜，铅因基本面较佳成为投机资金追逐的品种之一。下游旺季逐渐趋近以及国内精铅产出持续萎缩，铅价有望走强，随着沪铅对资金吸引力和流动性的增强，铅期货价值发现及风险规避功能有望进一步显现。