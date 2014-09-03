《香港报摘》--其他报纸重要消息9月3日

*明报：

--新鸿基地产 代理租务部助理总经理孙雅茵表示，新界屯门站上盖商场V City将于中秋节档期推出中秋美食展及1港元货品优惠，估计为商场带来1亿港元营业额及190万人流，两者均按年增一成。

*星岛日报：

--金山软件 宣布，出售快盘个人版及看孙子软件的业务及资产予迅雷，现金代价为3,300万美元，交易完成后，迅雷将使用该公司的云存储服务以支持快盘个人版。

*苹果日报：

--背靠母行招商银行<3968.HK​​> 的香港永隆银行，其私人银行及财富管理部主管谭剑伟表示，该行的私银客户量、管理资金规模及盈利有望于未来3-5年以20%高速增长，并于5年内打进内地客境外投资私人财富管理首五位。

*文汇报：

--建业地产 上周五投得一幅位于河南郑州市郑东新区土地，总金额14.4亿元人民币，占地面积约63,738平方米，预计总建筑面积约165,971平方米，折合每平方米楼面地价约为8,702元，将作住宅开发，于2017年下半年竣工。

*大公报：

--主要于非洲赞比亚开采铜矿的中国有色矿业 公布，旗下年处理50万吨的炉渣选矿全新项目“中色卢安夏”已于8月投产，同月完成炉渣处理32,220吨，产出铜金属量466吨。（完）

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