《香港报摘》--其他报纸重要消息9月3日

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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*明报：
--新鸿基地产 代理租务部助理总经理孙雅茵表示，新界屯门站上盖商场V City将于中秋节档期推出中秋美食展及1港元货品优惠，估计为商场带来1亿港元营业额及190万人流，两者均按年增一成。
*星岛日报：
--金山软件 宣布，出售快盘个人版及看孙子软件的业务及资产予迅雷，现金代价为3,300万美元，交易完成后，迅雷将使用该公司的云存储服务以支持快盘个人版。
*苹果日报：
--背靠母行招商银行<3968.HK> 的香港永隆银行，其私人银行及财富管理部主管谭剑伟表示，该行的私银客户量、管理资金规模及盈利有望于未来3-5年以20%高速增长，并于5年内打进内地客境外投资私人财富管理首五位。
*文汇报：
--建业地产 上周五投得一幅位于河南郑州市郑东新区土地，总金额14.4亿元人民币，占地面积约63,738平方米，预计总建筑面积约165,971平方米，折合每平方米楼面地价约为8,702元，将作住宅开发，于2017年下半年竣工。
*大公报：
--主要于非洲赞比亚开采铜矿的中国有色矿业 公布，旗下年处理50万吨的炉渣选矿全新项目“中色卢安夏”已于8月投产，同月完成炉渣处理32,220吨，产出铜金属量466吨。（完）
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台湾报摘 (整理 张亚璇; 审校 雷美珍/杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选