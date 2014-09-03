经易期货：供应压力释放，沪胶走势接近底部

以下内容节选自9月3日的《期货日报》：

沪胶1409合约近期伴随着持仓量减少出现连续下挫，在进入交割月的第一个交易日创出四年半的新低12,280元/吨。这一价格显着贴水当前的现货价格，多头接货意愿不强导致交割月合约失去支撑。但是沪胶远月合约1501、1505的走势相对抗跌，持仓量持续增加，显示避开了交割月的实盘压力，投机多头在远月有抄底做多意愿。随着实盘现货供应压力在1409合约的集中释放，沪胶加速了探明底部的过程，已经接近了中期底部。

橡胶在生产环节是农产品，在消费环节属于工业品。橡胶生产是劳动密集型行业，而近几年人力成本提高比较明显，农资成本也不断抬高，目前国内橡胶的价格已经严重低于生产成本。橡胶价格持续低迷严重挫伤胶农积极性，在中国主产区海南已经出现胶农弃割、弃管的现象，部分橡胶收购站关门，未关门收购站的收购量也只有平时年份的二三成，不排除后期出现供应停顿的现象。(完)

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