《分析》反腐风暴后石油巨头扩大支出，油服企业苦尽甘来

中信证券分析师诸建芳表示，“反腐行动对中长期经济发展来说是有利的，因为它会削弱国家垄断，提高投资效率。”

过去12个月以来，中石油以及中国石油集团处在多年来最大规模国企反腐风暴的中心。中石油上半年支出同比下降16%，至910亿元人民币(约合150亿美元)。

该公司表示，支出下降是因为公司“优化投资结构、合理调整项目建设速度”，但重申今年的支出目标是2,970亿元人民币，较2013年下降7%。

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**“暂时现象”**

中石油副董事长兼总裁汪东进在上周的业绩简报会上表示，“目前油田技术服务主要是受到近期的投入下降影响，这个是阶段性的。”

中石化是亚洲加工能力最大的炼油企业，也致力于石油勘探和开采。该公司今年早些时候表示，今年将削减支出4%，至1,620亿元人民币，并公布上半年资本支出下降25%。在中期业绩报告中，该公司承诺下半年将在主要上游项目上加大投资。

支出回升将有利于国有油服企业，以及众多民间控股的油服公司。国有油服企业包括中国石油集团和中石化旗下油服子公司等行业龙头。

今年上半年，在约20家于大陆或香港上市的主要中资油服企业中，有半数获利大减，甚至出现亏损。这20家企业中多数是民间控股公司。

安东油服 、百勤油服 、山东墨龙 和江钻股份 上半年业绩都受到打击，中期获利同比下滑80-85%。四川仁智油服 和通源石油 则出现亏损，仁智油服将业绩下滑归咎于中国石油化工股份有限公司(Sinopec)增加钻井液的循环使用。钻井液是该公司的核心产品之一。

但有些公司预计，随着中石油和中石化向上游项目投入更多资金，业绩很快会反弹。安东油服管理人士皮至峰表示，“支出放缓只是暂时的。”油田技术服务公司斯伦贝谢 在该公司持有将近五分之一的股权。