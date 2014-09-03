国泰君安期货：中国白糖现货低迷拖累期价，供大于求仍将长期制约

以下内容节选自9月3日的《期货日报》：

现阶段边际成本定价仍是衡量国内糖价的主要逻辑，关注的焦点在于国际原糖价格以及国内甘蔗收购价格。在国际糖价和国内甘蔗收购价格仍未出现实质性利多信息的背景下，白糖期货价格难以走出独立行情。

2013/2014年榨季，国内食糖最大的主产区广西的甘蔗收购价格为440元/吨，行业平均生产成本5370元/吨，最低成本在4700元/吨附近。目前国内白糖主产区现货价格在4200元/吨附近，由于市场仍难以消化巨量的库存，仍看不到现货价格能够趋势性上涨的动能。

2014/2015年榨季国内食糖供需形势可能好于2013/2014年榨季，但是供过于求仍是制约糖价的长期因素，远月期货合约价格上涨则需要现货价格的配合，一旦期货价格升水过大，则存在从高位回落的风险。(完)

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