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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:43 BJT

《汇市简讯》澳元/美元短暂升至0.9300上方，因澳洲GDP数据优于预期

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* 澳元/美元跳涨至0.9300上方，因澳洲国内生产总值(GDP)数据好于预期

* 之前市场均担心第二季GDP可能不如预期

* 澳元/美元上档在20日移动均线0.9305受阻

* 但汇价迅速回到0.9285，因市场焦点仍是美元的强势 (完)

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