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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 09:51 BJT

台湾股市：早盘小升，电子股引领涨势

路透台北9月3日 - 台湾股市周三反弹，从前一日逾1.3%的跌势中回升，受电子股提振，不过海外市场不能提供交投指因，令进一步涨势受限。

0120GMT，台股加权指数 涨35.42点报9,435.14点，周二收跌1.19%。

电子类指数 上扬0.5%。

鸿海 涨0.5%，台积电 升0.5%，可成 扬升1.7%。

这三家台湾公司都是苹果的供应商。苹果新款智能手机定于下周发布，预计市场对这款手机有很高的需求。(完)
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