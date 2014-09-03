台湾股市：早盘小升，电子股引领涨势

路透台北9月3日 - 台湾股市周三反弹，从前一日逾1.3%的跌势中回升，受电子股提振，不过海外市场不能提供交投指因，令进一步涨势受限。

这三家台湾公司都是苹果的供应商。苹果新款智能手机定于下周发布，预计市场对这款手机有很高的需求。(完)