台湾股市：早盘小升，电子股引领涨势

重发-标题新闻：OPEC计划在5月25日讨论是否延长减产至下半年的会议当日同非OPEC产油国会晤-消息
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路透台北9月3日 - 台湾股市周三反弹，从前一日逾1.3%的跌势中回升，受电子股提振，不过海外市场不能提供交投指因，令进一步涨势受限。
0120GMT，台股加权指数 涨35.42点报9,435.14点，周二收跌1.19%。
电子类指数 上扬0.5%。
鸿海 涨0.5%，台积电 升0.5%，可成 扬升1.7%。
这三家台湾公司都是苹果的供应商。苹果新款智能手机定于下周发布，预计市场对这款手机有很高的需求。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。