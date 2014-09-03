表格：台湾外资及陆资8月净汇出2.16亿美元，结束连11个月净汇入

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月3日 - 台湾金融监督管理委员会周三表示，外资及陆资于8月净汇出约2.16亿美元；结束此前连续11个月的净汇入。累计今年以来仍有高达181.07亿美元的净汇入。
以下为2013年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录：
月份 金额(亿美元)
2014年 8月 -2.16
7月 +18.10
6月 +35.64
5月 +30.81
4月 +50.98
3月 +32.47
2月 +7.22
1月 +8.01
----------------------------
2014年累计 +181.07
2013年12月 +18.54
11月 +0.61
10月 +31.64
9月 +38.53
8月 -21.66
7月 +27.68
6月 -29.60
5月 +29.88
4月 +11.91
3月 -0.70
2月 +18.36
1月 +6.62
---------------------------
2013年累计 +131.80
注：1. 因各月数额略去小数第三位后数字，因而与全年累计数字略有差距。
2. 资料来源：金管会证期局。(完)
参看台湾汇市相关新闻，请点选 (记者 林妙容; 审校 林高丽)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选