台湾央行：共发行887.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

路透台北9月3日 - 台湾央行周三公布，共发行887.5亿台币存单。与今日存单到期金额888.5亿相较，存单发行余额减1亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 826.5

91天期 0.93 44.0

182天期 1.05 17.0

央行上日共发行1,040亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,447.5亿台币。