台湾央行：共发行887.5亿台币存单，存单发行余额减1亿

金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
路透台北9月3日 - 台湾央行周三公布，共发行887.5亿台币存单。与今日存单到期金额888.5亿相较，存单发行余额减1亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 826.5
91天期 0.93 44.0
182天期 1.05 17.0
央行上日共发行1,040亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,447.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,311亿台币，累计超额准备为2,464亿台币、加计前期1%的超额准备为3,856亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
德国商业银行策略师David Schnautz称，欧洲央行的调查报告可能驱使欧洲央行采取行动，应对可作抵押担保的公债供应稀缺的问题。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。