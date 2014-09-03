《汇市简讯》澳元/美元冲高后回落，目前走势脆弱

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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* 澳元/美元在好于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据出炉后，短暂上涨，但为时不久，逢高即出现卖单
* 升至0.9305后几分钟内，汇价就回到盘中低点附近
* 市场焦点回到强劲的美元--因GDP算是回顾式的数据
* 支撑在8月21日低点0.9245，跌破该水准则下看0.9200/10 (完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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