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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 10:01 BJT

《汇市简讯》澳元/美元冲高后回落，目前走势脆弱

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* 澳元/美元在好于预期的澳洲国内生产总值(GDP)数据出炉后，短暂上涨，但为时不久，逢高即出现卖单

* 升至0.9305后几分钟内，汇价就回到盘中低点附近

* 市场焦点回到强劲的美元--因GDP算是回顾式的数据

* 支撑在8月21日低点0.9245，跌破该水准则下看0.9200/10 (完)

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