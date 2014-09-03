香港个股：中国先锋医药获准引进美国伤口清洗液，早盘初段曾涨逾3%

路透香港9月3日 - 中国进口医药产品及医疗器械代理商--中国先锋医药控股有限公司 周三公布获准引进美国伤口清洗液后，早盘初段股价曾涨逾3%。

该公司于联交所的声明称，该名为“纽储非”的伤口清洗液已获得中国国家食品药品监督管理总局上市批准，注册证书有效期为五年。

负责生产纽储非的NovaBay Pharmaceuticals ，由先锋医药持有约15%股权。

纽储非为一种皮肤及伤口清洗液，由生理盐水溶液中0.01%的纯次氯酸组成，可用于湿润可吸收的外科伤口敷料、清洗、清洁细小伤口、轻度烧伤及严重及慢性皮肤损伤（如糖尿病脚部溃疡及术后伤口）。

先锋医药早盘初段曾涨3.4%，触及6.39港元；香港时间09:58，升2.1%，报6.31港元。（完）

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