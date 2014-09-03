香港个股：中国先锋医药获准引进美国伤口清洗液，早盘初段曾涨逾3%

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港9月3日 - 中国进口医药产品及医疗器械代理商--中国先锋医药控股有限公司 周三公布获准引进美国伤口清洗液后，早盘初段股价曾涨逾3%。
该公司于联交所的声明称，该名为“纽储非”的伤口清洗液已获得中国国家食品药品监督管理总局上市批准，注册证书有效期为五年。
负责生产纽储非的NovaBay Pharmaceuticals ，由先锋医药持有约15%股权。
纽储非为一种皮肤及伤口清洗液，由生理盐水溶液中0.01%的纯次氯酸组成，可用于湿润可吸收的外科伤口敷料、清洗、清洁细小伤口、轻度烧伤及严重及慢性皮肤损伤（如糖尿病脚部溃疡及术后伤口）。
先锋医药早盘初段曾涨3.4%，触及6.39港元；香港时间09:58，升2.1%，报6.31港元。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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