台湾债市：五年券殖利率连四日扬升，因换券卖压及美债不佳

路透台北9月3日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周三连续第四日弹升。他们表示，新十年券将上场引发的主流券换券的卖压仍在，而上日美债表现不佳也加重五年期公债的压力。

交易员表示，目前五年公债持券的信心不足，线型上殖利率也已升破季线约在1.17%的关卡，更令买气观望。但也有不少交易员认为，明日十年期公债103/13期发行前交易(when-issued)上场前，短线的弃券卖压就会告一段落。

〞今天卖压应该会先宣泄完毕，短期弹幅已经够了，〞一位证券商交易员表示。

他们认为，103/13期发行前交易预料将反映近期殖利率弹升行情，殖利率可能开在1.63-1.65%。

103/13将在周四(4日)开始发行前交易，9月23日标售，预计发行400亿台币。

美国公债收益率周二上涨，投资人不确定欧洲央行是否会在本周宣布更多刺激措施，交易商遂对上周升势获利了结。美国10年期公债 收益率报2.42%，上周五尾盘报2.35%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.16-1.20%

本地时间10:05时最新报价：

• 103/10期殖利率升1.07基点报1.1840%。

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