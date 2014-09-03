台湾汇市：台币实质交易盘初区间偏弱整理，出口商在29.920上方抛汇量增

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透台北9月3日 - 台币兑美元 周三早盘实质交易暂持平于上日尾盘附近整理。交易员指出，由于盘初日圆等亚币持续偏弱整理，令部分外资仍偏向汇出，但力道并不强，惟出口商在29.920上方抛汇卖需增加，料今日台币实质交投暂在29.920附近整理。
汇银人士表示，因上日台币实质交投贬幅较大，且台股盘初小涨并未释出进一步方向，市场偏向观望台股及外资进一步动向，场上暂先消化出口商在29.920上方的抛汇卖需，后续关注主要亚洲货币走向。
“出口商拿翘，一定要等到29.920上方才会出来。”一位本地大型银行交易人士说。
本地时间10:01，交易员表示，台北外汇成交量为1.35亿美元，交投持稳，上日同时段则为1.30亿美元。台股加权股价指数 则是走高0.35%。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.913-29.929，上交易日主要区间在29.852-29.927。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价幅度较上日尾盘微幅缩减；一个月远汇报价 暂报在29.907/29.915左右，上日纽约盘收在29.920。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.900-29.930
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(重发以补齐漏字) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选