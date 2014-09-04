专栏节选 ：这是一个股票繁荣的年代--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 全球央行年会在Jackson Hole结束会议，全球目光焦点都在美国联准会主席叶伦女士透露了什么样的升息讯息？结果，如市场预期，美国今年之内结束ＱＥ(量化宽松货币政策)，但美国升息仍要考量实体经济复苏、就业市场的状况；也就是说，美国朝升息方向走，但脚步不会太快。

叶伦这番鸽派转鹰派的谈话，话语中仍然十分温和，也给了全球股市强大的信心。全球股市八月涨多跌少，其中涨幅最惊人的是阿根廷股市，八月大涨一六二九．七一点，涨幅达二○．一％，今年前八月涨幅高达八二．四％，几乎是复制了前两年委内瑞拉股市的走势。另一个表现抢眼的市场是在世界杯足球赛失利的巴西，巴西股市八月大涨五五四八．七四点，涨幅达七．九％，今年以来也上涨一七％。

**全球股市牛气冲天，下跌市场极少**

金融海啸以后，美国端出了量化宽松政策，透过央行连续向市场购债，造成银根泛滥，过去几年房地产飙升，再之前是黄金、白银的大涨。但这两年股市万流归宗，已成全球资本市场聚焦的焦点，二○一四年前八个月，如果检视全球股市的发展，大家可以发现许多有趣的新趋势。

第一个是全球股市牛气冲天，下跌的市场很少。过去几年跌跌不休的中国深沪Ａ、Ｂ股，七、八两月因为俄罗斯热钱涌入，使得上证Ａ股今年以来出现七％的涨幅，深圳Ａ股则大涨一四．六八％，今年全球股市到八月结束，还没有超过去年最后一个交易日收盘价的市场，只有少数几个国家，一个是日本的日经指数，下跌五．三二％，日经指数去年创下五六．七％的惊人涨幅，今年跌五％左右，已属强势。另一个是马来西亚股市去年大涨一○．九％，今年小挫○．五％，也算是强势了。

欧洲股市这几年表现强势，今年唯一下跌的市场是德国，小跌○．八六％，德国股市今年缔造了一○○五○．九八点的历史天价，这回在乌克兰危机中，德国受到冲击最大，股市一度大跌到八九○三．五九点，但是真正跌势的市场在俄罗斯。普丁大做大俄罗斯梦，给东欧带来不安的因素，在拿下克里米亚半岛之后，普丁下一个目标是乌克兰，普丁大动作引来欧盟及美国经济制裁，造成俄罗斯股汇市双跌的景象。俄罗斯卢布从三十一．六○二急贬到三十七．一八三兑一美元，写下新低纪录，俄罗斯股市也从一四四二．一六点跌到一一九○．二三点，跌幅达一七．四六％，成为今年全球最大跌势的市场，全球股市都是牛市，下跌的市场屈指可数。

二是低迷多年的新兴市场竞相奔驰，首先是中南美洲股市充满活力，今年八月，全球五大涨幅市场，中南美洲包办了四席，除了阿根廷、巴西外，还有哥伦比亚与墨西哥，这其中又以阿根廷股市表现最火爆。阿根廷的披索这两年从三．八六六急贬到八．四二八，阿根廷的股市却从二一一八．○七点大涨到九九三○．五五点，涨幅达三．六九倍。中南美洲的墨西哥去年曾大涨到四六○七五．○四点，又跌到三七○三四．三点，但今年牛市重临，又从三七七五一．六四点大涨到四五七六二．四点，已具备再创历史新高的实力。另一个耀眼市场是巴西，巴西股市三月起大涨，从四四九○四．八三点大涨到六二二七九．二七点。

这些年巴西经济表现差强人意，总统罗赛芙施政未得人心，今年大选面临严厉挑战，巴西全国正在期待政治的变天行情。今年改朝换代造成股市大涨的印度最具代表性，印度的莫迪终结了国大党的统治，以平民之姿登上总理宝座，带动印度改革。莫迪上任四个月，印度股市连四个月大涨，今年以来从二一一九○．六八点大涨到二六九○○．三点，涨幅高达二六．九％，成为金砖四国频频缔造历史新高的市场。

另一个是印尼雅加达省长佐科威（Joko Widodo）当选印尼新总统，印尼股市也涨到五二二三．九七点。今年印尼股市从四二七四．八七点持续上涨，涨幅也有二一．一％。政治的大选带来革新的期待，印尼与印度都出现变天行情，巴西似乎正在复制这个现象。

第二个快速崛起的市场是中东的产油国。这几年大家都注意到中东油价变化，但很少人留意中东股市的波动。除了中南美洲，中东股市的涨幅也令人叹为观止，像是沙乌地阿拉伯股市从欧债危机后的五八三五．七点狂涨到一一一一四．九一点，大涨逾九成。另外，阿不达比股市从二二九二．二三点涨到五二五五．三五点，涨幅达一二九％。最传奇的是杜拜，在杜拜塔盖好前后，杜拜大泡沫吹破，房地产崩跌、股市大跌，但这两年杜拜快速复原，杜拜股市从一二九七．五一点狂涨到五四○六．六二点，涨幅高达三一七％，这个惊人涨幅，等于是杜拜向全世界昭告摆脱泡沫危机。

**东协经济成长动能雄厚**

第三个真正大牛市的新兴市场其实是在东协国家。金融海啸后，东协各国股市都出现惊人涨幅，像是菲律宾股市从一六八四．七五点大涨到七一七六点，泰国股市从三八○．○五点大涨到一五七○点，马来西亚股市从八○一．二七点大涨到一八九六．二三点，雅加达股市从一○八九．三四点大涨到五三五一．三点，这几个东协国家的股市已持续上涨六年以上，且股价在高档盘旋，代表了经济快速成长的动能十分雄厚。

东协国家在九○年代一度翻扬，但光芒却被中国取而代之。一九九七年亚洲金融风暴重创东协国家，经过十几年休养生息，如今东协再现荣景，这一次步伐走得相对稳健，也代表中国飞跃成长三十年后，亚洲下一个成长棒子可能交到东协国家手上。

目前败部复活的越南值得观察，今年八月胡志明股市上涨四○．五八点，涨幅逾六％，在全球股市中排行第三，全年涨幅达二六．一％，在全球股市中的表现已属Ａ段班。越南在○六年左右被称为金砖第五国，当时全世界外资涌向越南，但是越南经改不如想像中那么好，越南股市从○七年的一一七○．三九点狂跌到○九年的二三四．六六点，这几年越南的经济改革才渐现曙光，今年胡志明与河内股市的大涨意义很重大。

第四个是大家都注意到的金砖四国，印度一枝独秀，巴西调整多年，如今逐渐爬起来，俄罗斯仍陷紧张，短期恐使不上力。目前光芒万丈的可能是中国深沪Ａ、Ｂ股，首先是欧盟与美国联手经济制裁俄罗斯，造成俄罗斯商人担心资金遭到冻结，钱进亚洲，尤其是香港、中国，已造成中国股市水涨船高效应。

**沪港通受到全球高度关注**

另外中国国家领导人习近平一手肃贪，一手孔明借箭，这回十月要上路的沪港通，已受到全球高度关注，全世界的资金会透过香港，买进中国的沪股，尤其是中国Ａ股正处在相对低基期，最具吸引力。以上证来说，○七年上证就大涨到六一二三点，这几年盘旋在二○○○点左右，以中国经济仍维持在高成长，国内的政改又朝对的方向走，中国股市很有机会成为欧美相对高基期下最具吸引力的市场。

目前资金东移，可看出几个迹象，一是资金进出最方便的香港股市率先大涨，香港恒生指数今年率先创下二五二四三．一六点的新高，酣睡多年的国企股指数也从九一五九．七六点大涨到一一二五五．一点，大规模资金吸纳的大型股，像港交所从一一二．八大涨到一八五港元，中国移动从六十三．六五大涨到九十七港元，长江实业也从一一一．八涨到一五二港元。

最近钱进中国最显着的是深圳Ｂ股大涨，已写下九五一．一三点，这是历史的天价。深圳Ｂ股从最低的四一．二六点起涨，已有二十倍涨幅，最近上海Ｂ股从二一六．八五点大涨到二五五．九三点，也可看出在沪港通之前，外国人才可以买的Ｂ股，已悄悄发动大涨势了。这回陶冬博士应今周刊来台演讲，强调中国Ａ股只是反弹，在我看来，全球游资充沛，中国股市基期相对低，会有一波可观的资金行情可期，这是新兴市场的活力。

三是美股仍是中流砥柱，除了罗素二○○○及费城半导体指数，美国各大指数都创高价，同时今年以来，道琼上涨三．一五％，史坦普五○○指数涨八．三九％，那斯达克涨九．六七％，费城半导体涨了二○．六％，这是相当惊人的纪录。

**关键投资要诀：以美股马首是瞻**

美国ＱＥ对股市带来多大效应？史坦普五○○指数从六六六．七九点涨到二○○五．○四点，正好涨了两倍，那斯达克从一二六五．五二点涨到四五八○．二七点，大涨二六一．九％，道琼指数从六四六九．九五点涨到一七一五三．八点，涨幅也有一六五％，涨最多的费城半导体从一六七．五五点涨到六五二．二八点，涨幅是二八九．三％。

美股大涨带来的财富效应，逐渐治癒了房地产崩盘造成的泡沫经济，现在美国房市再起，ＱＥ退场，酝酿升息，这完全符合了美国联准会规画的蓝图。目前美股已持续走了六年多头，股价涨得多，涨得久，累积的调整能量也相对大，相对风险抵抗力也低，这是全球股民必须担心的事，以美股马首是瞻，这恐怕是最关键的投资要诀。

目前全球投资仍保持在舒坦状态，最具代表性的是ＶＩＸ（CBOE Volatility）。金融海啸之后，ＶＩＸ指数只有两次冲过四十，一次在一○年，一次在一一年的欧债危机，目前保持在十二左右，代表全球投资人信心的舒坦，这是股价上涨的美好状态，但不代表没有危机。

新一轮的系统性风险来自普丁构筑大俄罗斯梦，不断地开疆辟土，希望重返大俄罗斯荣耀，给东欧经济带来了不安的变数；另一个是盖达组织再进化蜕变的伊斯兰国（ＩＳＩＳ），过去盖达组织只能打游击战，伊斯兰国俨然是一个新国家，控制油田，控制水库，也控制人民，这回输出的恐怖攻击可能是升级的进化版本，对美国经济的潜在威胁不容忽视。

不过有一个让大家放心的是贵金属乏人问津。金价在一一年欧债危机之际写下一九二三．七美元历史天价，此后崩跌而下，最低跌到一一八一．○五美元，中国大婶在金价跌到一五○○美元左右奋力进场，如今都成套牢一族，目前金价正好在年线附近，是个变盘的位置，往上走？还是往下再跌一段？很快会揭晓。

白银则从四十九．五美元跌落二十美元以下，白金从一九一二．二美元跌到一四一七美元，都有不小跌幅。这样的景象可以看出，乌克兰危机、ＩＳＩＳ恐怖攻击的压力，没有吸引资金到稀有金属商品上面。加上过去十年房市荣景逐渐走到尾声，全球股市与债券成了主要吸金的主力，全球股市出现的大牛市，在过去历史上是很罕见的现象。

不过要担心的是，股市的大好背后也代表大调整的危机，可能已悄悄掩至，今年的最后四个月，可能是风险变化很大的关键！(完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。