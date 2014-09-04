专栏节选 :棘手的种族冲突--今周刊「谷月涵看台湾」

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 日前美国密苏里州佛格森市（Ferguson）爆发警方枪杀非裔青年的悲剧，从媒体的报导来看，美国的种族歧视似乎日渐普遍，甚至恶化。
但我有不同的看法，首先，美国是全球种族最多的社会之一，白人人口逾六三％，非裔一三％、亚裔五％，至于人口成长最快的西班牙裔，则占一六％。与同文同种的社会相比，像美国这种多元种族的社会，要和谐相处的挑战大得多，一位黑人总统就是个明显的例子。
其次，古希腊有两大城邦，雅典和斯巴达。雅典是真正的民主社会，透过选举或外交手段来解决纷争；斯巴达人则从小被教育成战士。美国是西方世界的斯巴达，欧洲则是雅典。美国人热爱他们的枪枝，尽管枪击案件层出不穷，他们仍扞卫拥有枪械的权利。
如果一般人会携带枪械，那么警察的装备必然要更加齐全。柯林顿主政期间，有超过四十亿美元的多余军事装备，由中东战场转运至美国中部郊区，好让武装警察对付帮派分子。这些重装战警，很可能一遇到状况，就不分轻重地先开火再说。不可讳言，黑人比较容易成为警方执法过当的目标，佛市事件根本就是战争行为，远超过警方传统的执法规范。
有两大趋势正在成形，可能导致短期内美国种族歧视升温。一是，美国欢迎移民的传统，加上白人生育率下降，使种族比重出现改变。今年小学入学的新生，白人首度变成少数民族，随着他们长大成人，美国将没有任何族裔居绝对多数。长期而言，这是很好的发展，但在转变的过程，那些原本居多数的白人，可能会为了扞卫自身权利而制造事端，但终将是徒劳无功。
第二个趋势来自内部发展。美国各主要城市人口正出现反向移动，过去五、六十年来，富有的白人搬离市区，移居到舒适的郊区，城市则日益衰败；如今城市重新找回生命力，变得比以前更乾净、安全、舒适，城里的贫民窟已被昂贵奢华的公寓大厦所取代。原本住在这里的，多是低收入的黑人，被迫迁移到如佛市这种生活成本更低的郊区城市。
刚搬到郊区的黑人，多半不会在地方选举中投票，因此，地方的公职多由少数的白人出任，并拥有不成比例的影响力，于是，南非种族隔离政策的影子便渐渐浮现。所幸，每隔一段时间的选民登记，将会是这个问题的解答。
表面上美国的种族问题看似恶化，但若更进一步全盘观察，一旦种族比例趋向平衡，应该会是更好的结果。(完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 董永年; 审校 曾祥进)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托