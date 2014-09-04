专栏节选 :棘手的种族冲突--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自9月4日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 日前美国密苏里州佛格森市（Ferguson）爆发警方枪杀非裔青年的悲剧，从媒体的报导来看，美国的种族歧视似乎日渐普遍，甚至恶化。

但我有不同的看法，首先，美国是全球种族最多的社会之一，白人人口逾六三％，非裔一三％、亚裔五％，至于人口成长最快的西班牙裔，则占一六％。与同文同种的社会相比，像美国这种多元种族的社会，要和谐相处的挑战大得多，一位黑人总统就是个明显的例子。

其次，古希腊有两大城邦，雅典和斯巴达。雅典是真正的民主社会，透过选举或外交手段来解决纷争；斯巴达人则从小被教育成战士。美国是西方世界的斯巴达，欧洲则是雅典。美国人热爱他们的枪枝，尽管枪击案件层出不穷，他们仍扞卫拥有枪械的权利。

如果一般人会携带枪械，那么警察的装备必然要更加齐全。柯林顿主政期间，有超过四十亿美元的多余军事装备，由中东战场转运至美国中部郊区，好让武装警察对付帮派分子。这些重装战警，很可能一遇到状况，就不分轻重地先开火再说。不可讳言，黑人比较容易成为警方执法过当的目标，佛市事件根本就是战争行为，远超过警方传统的执法规范。

有两大趋势正在成形，可能导致短期内美国种族歧视升温。一是，美国欢迎移民的传统，加上白人生育率下降，使种族比重出现改变。今年小学入学的新生，白人首度变成少数民族，随着他们长大成人，美国将没有任何族裔居绝对多数。长期而言，这是很好的发展，但在转变的过程，那些原本居多数的白人，可能会为了扞卫自身权利而制造事端，但终将是徒劳无功。

第二个趋势来自内部发展。美国各主要城市人口正出现反向移动，过去五、六十年来，富有的白人搬离市区，移居到舒适的郊区，城市则日益衰败；如今城市重新找回生命力，变得比以前更乾净、安全、舒适，城里的贫民窟已被昂贵奢华的公寓大厦所取代。原本住在这里的，多是低收入的黑人，被迫迁移到如佛市这种生活成本更低的郊区城市。

刚搬到郊区的黑人，多半不会在地方选举中投票，因此，地方的公职多由少数的白人出任，并拥有不成比例的影响力，于是，南非种族隔离政策的影子便渐渐浮现。所幸，每隔一段时间的选民登记，将会是这个问题的解答。

表面上美国的种族问题看似恶化，但若更进一步全盘观察，一旦种族比例趋向平衡，应该会是更好的结果。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。