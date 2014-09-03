离岸人民币：中国银行优先股已委任9家承销商，望10月底发行

路透香港9月3日 - 为避免资本水平滑落至监管警戒线，中国银行 筹备境外发行不超过400亿元人民币等值优先股计划，有望在10月底前发行，目前已委任9家机构担任承销商。

汤森路透旗下IFR杂志周二报道称，中行已委任9家机构担任承销商，由中银国际牵头，包括法国巴黎银行、中国招商证券、花旗、中信证券国际、瑞信、汇丰、摩根士丹利、渣打银行。

中国银行此次发行优先股计划，多种货币均在考虑中，包括美元、欧元、离岸人民币。市场预期票息介乎6.5%-7%之间。此外，中行拟在境内发行不超过600亿元人民币优先股，发行方案已获银监会批准，正等待证监会批核。

“中行在欧洲、新加坡等多地都推介和征询意见了，投资者期望票息在7%，中行则想在6%左右。”一位新加坡基金经理透露道，她表示，投资者在见面会中对转股价格、触发条件、产品结构上比较关注。

目前中资银行已有农行、工行、中行、平安、浦发和兴业六家银行公布了优先股发行方案，计划募资达到2,650亿元。其中，农行、中行、浦发和兴业银行已获得银监会批复，进入证监会审批阶段。待证监会审批完成，上述银行便可根据自身及市场情况择机发行。