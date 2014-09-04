《中国债券市场每日交易备忘》--9月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国农业发展银行不超60亿元人民币一年期固息增发债10:00-11:30招标 农发行不超60亿元两年期固息增发债10:00-11:00招标 农发行不超60亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标 南方航空集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行主承 陕西高速公路建设集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和民生银行主承 陕西高速公路建设集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行和民生银行主承 广州港7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中金公司主承 恒力集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，农行主承 天津城市基础设施建投集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 宁波开发投资集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承 中国黄金集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和民生银行主承 信达证券12亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行和交通银行等承销 四川高速公路建设开发总公司20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 紫金矿业 15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA)，工行和兴业银行主承 小商品城 5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA+)，工行主承 中国建筑 20亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和中金公司主承 醴陵市国有资产投资经营3亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，一创摩根大通主承 仁寿县资产经营12亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，银河证券主承 北京金融街资本运营中心15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，国信证券主承 绍兴银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:20报价发行，参考收益率4.7000% 宁波银行10亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8001% 中信银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 长沙银行5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.9501% 长沙银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 兴业银行 10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6601% 兴业银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 广州顺德农商行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% 农业银行 10亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7000% ============================================================================ 二、新债上市： 中国农业发展银行50亿元一年期固息债140444，票面利率4.4% 郴州百福投资18亿元七年期固息债1480473，票面利率6.54% 娄底锑都投资发展12亿元七年期固息债1480475，票面利率7.18% 中国医药集团6亿元九个月期超短融011455002，票面利率4.80% 安徽省高速公路控股集团10亿元240天期超短融011471004，票面利率4.90% 安徽建工集团6亿元一年期短融041460083，票面利率5.33% 中材股份 4亿元一年期短融041469045，票面利率4.98% 华映科技 2.5亿元一年期短融041462035，票面利率8.00% 秦山第三核电有限公司5亿元一年期短融041456042，票面利率4.95% 招商证券 18亿元三个月期短融071401011，票面利率4.59% 申银万国证券19亿元三个月期短融071415010，票面利率4.60% 山东三星集团5亿元一年期短融041459057，票面利率6.50% 中国铝业公司40亿元五年期中票101468005，票面利率5.99% 上海浦东现代产业开发3亿元五年期中票101462027，票面利率6.50% ============================================================================ 三、缴款： 国开行40亿元三年期固息债增发债140220，发行价格100.48元 国开行50亿元五年期固息债增发债140219，发行价格101.12元 国开行50亿元七年期固息债增发债140221，发行价格101.56元 国开行40亿元10年期固息债增发债140222，发行价格100.72元 湖州市中兴建设11亿元七年期固息债1480481，票面利率6.48% 华电国际 35亿元九个月期超短融 中化股份20亿元三个月期超短融 广州港集团6亿元六个月期超短融 四川省铁路产业投资集团20亿元一年期短融 中国电力投资集团50亿元一年期短融 重庆小康工业集团股份2亿元一年期短融 庞大集团 4亿元一年期短融 贵州燃气集团1.6亿元一年期短融 东莞发展控股股份2亿元一年期短融 镇江市国资投资经营7.5亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司10亿元三年期中票 内蒙古水务投资集团10亿元五年期中票 百联集团10亿元三年期中票 黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票 陆家嘴 40亿元10年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 上海外高桥集团8.5亿元五年期固息债0980129到期兑付，票面利率5.00% 上海均瑶(集团)10亿元一年期短融041358059到期兑付，票面利率6.30% 雏鹰农牧 2亿元一年期短融041359055到期兑付，票面利率6.70% 广发证券 30亿元三个月期短融071404007到期兑付，票面利率4.48% 华泰证券 30亿元三个月期短融071416007到期兑付，票面利率4.50% 华融证券5亿元三个月期短融071433003到期兑付，票面利率4.54% 兴业银行20亿元六个月期同业存单到期兑付，参考收益率5.50% 03国开16 0302160付息 05中行02浮 050603付息 07招商债 078045付息 08招行债01 081101付息 08招行债02 081102付息 08招行债03 081103付息 12农发16 120416付息 13浙能源MTN002 101354013付息 12蓉投控债 1280265付息 12赣和济债 1280266付息 12克城投债 1280267付息 12渝富债 1280268付息 12亳州建投债 1280269付息 12中节能MTN1 1282313付息 13黔南债 1380258付息 13海盐债 1380259付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国正致力于应对房地产市场所面临的调整压力，在各地方政府陆续松绑限购后，近期有关房地产市场融资 方面亦吹来暖风。路透周三报导引述三位消息人士表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的 最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。 --中国首只参与国企混合所有制改革的公募基金获批。中国证券报周四报导引述知情人士称，嘉实元和封闭式 混合型发起式基金已获证监会核准，该基金将参股重组后的中石化 销售公司，这也是公募 基金首次获准投资非上市公司股权。 9/8公布8月进出口贸易数据 (7月顺差473亿美元) 9/11公布8月工业生产者出厂价格指数(PPI) (7月-0.9%) 居民消费价格指数(CPI) (7月2.3%) 9/13公布8月固定资产投资(不含农户) (1-7月17.0%) 社会消费品零售总额 (7月12.2%) 工业增加值 (7月9.0%) 房地产投资和销售情况月度报告 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴/李宏薇； 审校 康熙泽/边竞)