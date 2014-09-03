韩国股市：早盘跌至三周低点，受累于出口低迷和欧洲央行政策疑虑

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透首尔9月3日 - 韩国股市周三早盘跌至三周低点，因市场持续担忧表现不佳的出口，以及欧洲央行本周稍晚政策决议的不确定性。
法国总统奥朗德和欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一均认为，欧元区经济受到了通缩和增长疲弱的威胁。欧元区是韩国出口商的关键目标市场。
0155 GMT，韩国综合股价指数 跌0.11%至2,049.28点，但弹离稍早低点2,040.44点，即8月13日以来低点。
最大移动服务商SK电讯(SK Telecom) 上扬2.5%，而第三大服务商LG UPlus 涨2.2%。(完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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