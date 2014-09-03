香港个股：天合化工继续停牌，将对恶意指责做进一步清澄

路透香港9月3日 - 中国民营特种化工生产商--天合化工集团有限公司 周三称，其股份继续停牌，以待进一步澄清市场上的恶意指责。

此前沽空机构Anonymous Analytics发表报告指天合化工账目造假，天合化工股周二盘中挫近5%后停牌。

天合化工于联交所的声明称，“董事注意到该报告有不符事实的错误、误导性陈述和对本公司及其董事的恶意指责。”

“董事现正为回应该报告内容进行准备，本公司将尽快并在可行的情况下刊发澄清公告回应该报告的指控。”公司并称，“本公司保留权利通过法律行动向该机构及/或有关的个人追讨损害赔偿或其他补偿。”

天合化工表示，另一方面，董事得悉市场近期对该公司的股份进行活跃的股票借贷和卖空活动。

今年6月，天合化工以首次公开发售（IPO）形式上市，招股价1.8港元，集资50.7亿港元，上市保荐人为摩根士丹利 、瑞银 和美银美林 。

该股自周二（2日）早上11时20分起暂停买卖，停牌前报2.31港元。（完）

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