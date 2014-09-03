香港个股：天合化工继续停牌，将对恶意指责做进一步清澄

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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路透香港9月3日 - 中国民营特种化工生产商--天合化工集团有限公司 周三称，其股份继续停牌，以待进一步澄清市场上的恶意指责。
此前沽空机构Anonymous Analytics发表报告指天合化工账目造假，天合化工股周二盘中挫近5%后停牌。
天合化工于联交所的声明称，“董事注意到该报告有不符事实的错误、误导性陈述和对本公司及其董事的恶意指责。”
“董事现正为回应该报告内容进行准备，本公司将尽快并在可行的情况下刊发澄清公告回应该报告的指控。”公司并称，“本公司保留权利通过法律行动向该机构及/或有关的个人追讨损害赔偿或其他补偿。”
天合化工表示，另一方面，董事得悉市场近期对该公司的股份进行活跃的股票借贷和卖空活动。
今年6月，天合化工以首次公开发售（IPO）形式上市，招股价1.8港元，集资50.7亿港元，上市保荐人为摩根士丹利 、瑞银 和美银美林 。
该股自周二（2日）早上11时20分起暂停买卖，停牌前报2.31港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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