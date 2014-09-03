券商观点：A股二季度盈利增速达年内高点，下半年下行趋势不变--中信

路透北京9月3日 - 中国最大券商--中信证券 周三发布报告认为，中国全部A股上市公司二季度的盈利增速反弹不能持续，已达到年内高点，下半年盈利增速下行趋势不变。

中信证券预计，从全年盈利增速看，预计非金融板块将从2013年的14.7%下降到5.7%，金融板块从15.2%下降到11.5%，全部A股则从14.9%下降到9.0%。

报告认为，从A股各板块的盈利能力与结构分析，可以发现大部分板块的盈利能力回升并不稳固。分析显示，利润率改善集中在中游行业，而上游与下游行业的资产周转率都在下行。

报告称，盈利增速方面，能源与材料板块这些上游盈利增速在2014年二季度由负转正，改善明显；而信息技术、电信服务、公用事业、可选消费盈利增速回落明显；工业、金融、日常消费这几类大盘股相对比较集中的行业盈利增速比较稳定，变化不大。

报告强调，年内经济仍有下行压力，主要体现在投资领域，而库存与产能对价格的压制仍在，当前的政策风格下，稳增长政策或低于预期，非金融上市公司营收增长疲弱。库存方面反映了二季度经济增速上行导致非金融板块上市公司主动补库存趋势延续，但6-7月的数据表明企业又进入了被动补库的阶段，趋势并不乐观。