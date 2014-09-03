版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 07:40 BJT

****主要国家经济指标预测--9月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段      预估值     前值
    9月4日(四)
    0130  澳洲零售销售(较前月)                             7月        +0.4%      +0.6%
    0130  澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元)                   7月     逆差15.1  逆差16.83
                  商品和服务进口                                        --       -1.0%
                  商品和服务出口                                        --        持平
    0530  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率         第二季        --       10.1%
    0600  德国工业订单(较前月)                             7月        +1.5%      -3.2%
    1100  英国央行利率决定                                 9月         0.5%       0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                  --       3,750
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)             8月          --      4.6887
    1145  欧洲央行再融资利率                               9月        0.15%      0.15%
                  存款利率                                           负0.1%     负0.1%
    1215  美国ADP民间就业岗位(万个)                        8月     增加22.0   增加21.8
    1230  美国国际贸易收支(亿美元)                         7月      逆差422    逆差415
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 8月30日当周       30       29.8
              四周均值(万人)                                            --        30.0
              续请失业金人数(万人)                     8月23日当周      251      252.7
    1230  美国非农生产率环比年率                       第二季修正值   +2.5%      +2.5%
              劳工成本                                                +0.5%      +0.6%
    1230  加拿大贸易收支(亿加元)                           7月       顺差12   顺差18.6
                出口(亿加元)                                          449.0      452.0
                进口(亿加元)                                          440.0      433.4
    1345  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)              8月终值        --        60.6
                    服务业PMI                                           --        58.5
    1400  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                 8月         57.5       58.7
                                       企业活动指数                    61.2       62.4
                                       就业指数                         --        56.0
                                       新订单指数                       --        64.9
                                       价格指数                         --        60.9
    2350 日本外汇储备(亿美元)                              8月          --      12,760
    
    9月4日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                      8月                     --
               三个月房价指数(较上年同期)                                        +9.9%
    
    9月4日-5日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                                 8月          --          53

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       现值      预估值  
    9月2日(二)
    2330  澳洲AIG服务业指数                                8月        49.4         --
    
    9月3日(三)
     --   美国国内汽车销售年率(万辆)                       8月        1,753      1,660
    0130  澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)                   第二季      +0.5%      +0.4%
                              (较上年同期)                            +3.1%      +3.0%
              最终消费支出                                            +0.5%        --
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)      8月        49.8        52.0
    0750  法国Markit服务业PMI                              8月        50.3        51.1
                    综合PMI                                           49.5         --
    0755  德国Markit服务业PMI                            8月终值      54.9        56.4
                    综合PMI                                           53.7         --
    0800  欧元区Markit服务业PMI                          8月终值      53.1        53.5
                      综合PMI                                         52.5        52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                         8月        60.5        58.5
    0900  欧元区零售销售(较前月)                           7月        -0.4%      -0.4%
                    (较上年同期)                                      +0.8%      +0.9%
    1100  美国抵押贷款市场指数                       8月29日当周     352.7         --
              再融资指数                                           1,415.8         --
    1400  美国工厂订单(较上月)                             7月       +10.5%     +11.0%
              耐久财订单(较上月)                       7月修正值     +22.6%        --
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                            -0.8%        --
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                           +24.9%        --
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                      -0.7%        --
    1400  加拿大央行利率决定                               --         1.00%      1.00%
    2300  韩国国内生产总值(GDP)(较前季)             第二季修正值      +0.5%        --
                               (较上年同期)                           +3.5%        --
(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐