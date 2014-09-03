主要国家经济指标预测--9月4日****

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月4日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 7月 +0.4% +0.6% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 7月 逆差15.1 逆差16.83 商品和服务进口 -- -1.0% 商品和服务出口 -- 持平 0530 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第二季 -- 10.1% 0600 德国工业订单(较前月) 7月 +1.5% -3.2% 1100 英国央行利率决定 9月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 8月 -- 4.6887 1145 欧洲央行再融资利率 9月 0.15% 0.15% 存款利率 负0.1% 负0.1% 1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加22.0 增加21.8 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 7月 逆差422 逆差415 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月30日当周 30 29.8 四周均值(万人) -- 30.0 续请失业金人数(万人) 8月23日当周 251 252.7 1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 +2.5% +2.5% 劳工成本 +0.5% +0.6% 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 7月 顺差12 顺差18.6 出口(亿加元) 449.0 452.0 进口(亿加元) 440.0 433.4 1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月终值 -- 60.6 服务业PMI -- 58.5 1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 8月 57.5 58.7 企业活动指数 61.2 62.4 就业指数 -- 56.0 新订单指数 -- 64.9 价格指数 -- 60.9 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,760 9月4日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 8月 -- 三个月房价指数(较上年同期) +9.9% 9月4日-5日 2330 澳洲AIG建筑业指数 8月 -- 53 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 9月2日(二) 2330 澳洲AIG服务业指数 8月 49.4 -- 9月3日(三) -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 8月 1,753 1,660 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.5% +0.4% (较上年同期) +3.1% +3.0% 最终消费支出 +0.5% -- 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 8月 49.8 52.0 0750 法国Markit服务业PMI 8月 50.3 51.1 综合PMI 49.5 -- 0755 德国Markit服务业PMI 8月终值 54.9 56.4 综合PMI 53.7 -- 0800 欧元区Markit服务业PMI 8月终值 53.1 53.5 综合PMI 52.5 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 8月 60.5 58.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 7月 -0.4% -0.4% (较上年同期) +0.8% +0.9% 1100 美国抵押贷款市场指数 8月29日当周 352.7 -- 再融资指数 1,415.8 -- 1400 美国工厂订单(较上月) 7月 +10.5% +11.0% 耐久财订单(较上月) 7月修正值 +22.6% -- 扣除运输的耐久财订单(较上月) -0.8% -- 扣除国防的耐久财订单(较上月) +24.9% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -0.7% -- 1400 加拿大央行利率决定 -- 1.00% 1.00% 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.5% -- (较上年同期) +3.5% -- (完)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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