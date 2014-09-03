《全球市场》亚股与美元指数上涨，因美国数据证实经济动能强劲

欧元/美元 日内持稳于1.3133美元；之前因预期欧洲央行将采行进一步宽松措施，欧元曾触及一年低位1.3110美元。

部分投资人表示，欧洲央行最早可能周四宣布新刺激措施；法国总统奥朗德与欧洲央行总裁德拉吉周一达成共识，认为通缩与疲弱的经济成长正对欧盟经济造成威胁。

美元走强打压以美元计价的商品价格，不过黄金与石油脱离隔夜低位。

现货金 小涨至每盎司1,267.16美元，前一交易日曾因美元劲升下跌1.7%。