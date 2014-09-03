《全球市场》亚股与美元指数上涨，因美国数据证实经济动能强劲

标题新闻：2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨-国际镍业研究组织(INSG)
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欧元/美元 日内持稳于1.3133美元；之前因预期欧洲央行将采行进一步宽松措施，欧元曾触及一年低位1.3110美元。
部分投资人表示，欧洲央行最早可能周四宣布新刺激措施；法国总统奥朗德与欧洲央行总裁德拉吉周一达成共识，认为通缩与疲弱的经济成长正对欧盟经济造成威胁。
美元走强打压以美元计价的商品价格，不过黄金与石油脱离隔夜低位。
现货金 小涨至每盎司1,267.16美元，前一交易日曾因美元劲升下跌1.7%。
布兰特原油期货 涨0.4%，至每桶101.71美元，此前因中国与欧洲石油需求成长放缓，在海外市场跌至16个月低位。美国原油期货 日内亦小涨约0.4%，至每桶93.26美元，周二下跌3.08美元，因供应充足，压低美国油价至1月以来低位。(完) (编译 李春喜/杜明霞/王颖/陈宗琦；审校 高琦/郑茵/于春红/蔡美珍)
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路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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