中国货币市场：主要回购利率仍走低，资金面维持平稳短期预期偏暖

路透北京9月3日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周三仍现不同程度走低，资金面整体维持平稳。交易员表示，从当前场内情况看，机构对短期流动性前景心态偏暖，但融出跨季末期限品种的意愿一般，说明对月底资金面心有顾虑。

不过他们也提到，如果市场趋于一致地担心季末时点资金压力，将提前有所准备，所以届时的实际资金面有望优于预期，机构可以到临近中下旬看情况再做打算。

上海一银行交易员表示，虽然今天没出去借，不过感觉整体资金面还是宽松的，没什么太大影响因素，将关注明天公开市场操作。

“我们今天借了一些隔夜的钱，感觉还挺好借，”一券商交易员称，“不过出跨季钱的热情不高，短期还没看到特别强的扰动，即使新股突击发行但影响应该也还好，现在主要是担心季末。”

但他同时指出，临近月末如果机构认为有必要，就提前铺一些长钱跨过敏感时点，而且当前央行仍是把流动性的总量维持在一个不松不紧的水平，所以届时资金也不一定会真的紧起来。

上周申购的新股资金本周二和周三陆续解冻，累计资金冻结规模达8,465.2亿元。

随着月末因素的消退以及新股申购对资金面扰动的渐行渐远，中国央行公开市场周二正回购回笼量虽较上周同期增八成，但在到期量对冲下，单日仍实现小幅净投放120亿元。业内人士表示，在月初资金面再回宽松的局面下，央行操作顺势操作属于正常范围。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8369 2.8574 -2.05

七天 3.3838 3.4865 -10.27

14天 3.7568 3.8855 -12.87

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.9200 1.0000 +192.00

七天 3.0400 2.5200 +52.00

14天 3.1500 3.1000 +5.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8600 2.9000 -4.00

七天 3.4000 3.5500 -15.00

14天 4.0000 3.9600 +4.00

Shibor

其中:隔夜 2.8240 2.8470 -2.30

七天 3.3910 3.5100 -11.90

三个月 4.6652 4.6654 -0.02